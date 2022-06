Seuls : le drame des enfants ayant fui leur pays

Chez moi, c’est l’endroit où je me sens libre Patricia

C’est peut-être la plus belle raison d’être d’un documentaire : faire prendre conscience au public d’une réalité dont on parle généralement peu ou que l’on noie dans une vaste problématique. Lorsqu’en plus le film le fait avec sensibilité, délicatesse et imagination, comme Seuls, de Paul Tom (déjà réalisateur du très beau Bagages), l’émotion n’en est que décuplée.

La solitude, c’est l’état dans lequel sont arrivés Afshin, Patricia et Alain au Canada. Le premier quittait l’Iran en pleine guerre, à 14 ans, après des mois de préparation par ses parents, qui ne l’ont pas suivi. La deuxième, on la rencontre quelques mois après son arrivée d’Ouganda – via le chemin Roxham – d’où elle est partie à 17 ans après avoir révélé sa bisexualité. Et le dernier a dû fuir le Burundi à 13 ans, puis le Kenya à 16 ans, après l’arrestation de son père.

On estime que chaque année, environ 400 enfants arrivant sans leur famille demandent le statut de personne réfugiée au Canada.

Seuls, de Paul Tom Photo : picbois

Les voix de Patricia, d’Alain et d’Afshin qui témoignent sont douces comme des murmures, comme si le poids de l’émotion, encore vive, empêchait tout débordement, comme si les traces encore laissées par ces exils douloureux suffisaient à tout dire.

Et c’est avec une franchise et un calme sidérants que ces trois enfants, ayant connu trop vite le monde des adultes, racontent ces parcours du combattant, dont l’idée même arrache le cœur.

Toutefois, Seuls ne se contente pas d’enregistrer leur parole. Le film l’enrobe avec beaucoup d’intelligence et d’imagination par des moments privilégiant l’approche du cinéma direct, quelques archives, mais surtout de magnifiques illustrations animées en noir, blanc et rouge, recréant ces passés traumatisants avec une force d’évocation démultipliée.

Car le dessin, utilisé dans un contexte documentaire, a cet étrange pouvoir : rendre peut-être encore plus réels les souvenirs et les récits.

Soutenu par une musique magnifique, comme une mélopée à la fois triste et porteuse d’espoir, Seuls, nommé pour les Iris du meilleur documentaire et de la meilleure musique, raconte ces histoires bouleversantes, tout en creusant également la question de l’accueil et de l’intégration qui, au-delà de décisions sociopolitiques, s’incarne dans des rencontres humaines débordant de bonté et de bienveillance. Oui, cela existe encore. Et cela fait du bien.

La bande-annonce (source : YouTube)