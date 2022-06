Les crimes du futur : quelques questions à David Cronenberg

Un futur dessiné par des paysages en ruines, mais filmés comme des peintures flamandes, un art nouveau reposant sur les mutilations corporelles et l’exhibition de nouveaux organes découpés in situ, un monde où la douleur n’existe plus, mais où le plaisir ne découle plus que d’expériences extrêmes… Les crimes du futur, porté entre autres par Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, n’est pas qu’un nouveau film de David Cronenberg, il marque un retour passionnant aux premières amours du maître : le cinéma comme lieu cérébral de l’horreur organique.

Nous avons rencontré le réalisateur, tout juste de retour du Festival de Cannes (« c’était fantastique! Beaucoup de travail, mais vraiment bien » précise-t-il).

Les crimes du futur, de David Cronenberg Photo : Sphere Films

Le scénario des Crimes du futur a été écrit en1998. Si vous aviez eu l’occasion de le réaliser à l’époque, qu’est-ce qui aurait été différent?

David Cronenberg : Eh bien, le film aurait probablement été fait sans Viggo, ce qui aurait été une grande différence. Je ne le connaissais pas encore. Mais sinon, ça reste impossible à savoir.

Je pense qu’il n’aurait pas été tourné à Athènes, qui est devenu un élément fort du film d’un point de vue esthétique.

À l’époque, le gouvernement grec ne soutenait pas les tournages sur place, alors que lorsque nous avons tourné, c’était tout l’inverse : il les encourageait et investissait dans les films. En fait, beaucoup de choses qui sont devenues essentielles auraient été différentes!

Les crimes du futur, de David Cronenberg Photo : nikos nikolopoulos/Photo Credit: Nikos Nikolopoulos

Le futur que vous envisagez est un monde en ruines, plein de désespoir. Est-ce pour cela que vous avez tourné dans la Grèce de l’après-crise économique?

D.C. : En réalité, au départ, c’était une question d’argent. Mais une fois qu’on a su qu’on pouvait avoir un bon deal là-bas, il fallait se demander si l’endroit était le bon pour le film.

Et si j’ai écrit le film en pensant à Toronto, j’étais très excité à l’idée d’aller à Athènes, où je n’avais pas mis les pieds depuis 1965. Les textures de cette ville sont incroyables, une belle grande ville avec de l’histoire. C’était même mieux que Toronto.

Et c’est vrai que la Grèce ne s’est pas encore complètement remise de la crise de 2008. Le premier plan du film, avec ce navire échoué sur la plage – dont les Grecs m’ont expliqué qu’il était là depuis des années –, devient encore plus riche : c’est le symbole d’une société qui a été forte jadis, qui fonctionnait bien, mais qui aujourd’hui est en déclin. Ce n’était pas dans le scénario, c’est un accident, mais je n’aurais jamais pu trouver cela à Toronto. C’était comme le cadeau qu’Athènes me faisait. Même chose pour les scènes où le personnage de Viggo discute avec le policier : on a trouvé ce cimetière de navires, laissés là à décrépir après avoir été confisqué par la police, car ils servaient au transport de drogues. C’est devenu un thème visuel.

Les crimes du futur, de David Cronenberg Photo : nikos nikolopoulos/Photo Credit: Nikos Nikolopoulos

Pensez-vous que l’art, en général, est en voie d’autodestruction? Car, après l’utilisation de ses propres organes, comment aller plus loin?

D.C. : Oh, ce n’est pas une question que je m’étais déjà posée! Évidemment, une société complexe peut encourager plusieurs formes d’art. Et c’est possible que l’art performatif soit en voie de frapper un mur. Mais je crois que les autres arts peuvent rester intéressants. Mais sinon, vous avez raison : c’est une forme d’art extrême, et ce serait très difficile d’aller plus loin! Cela dit, cet art n’est pas narratif, comme un film peut l’être.

Et je crois que les gens auront toujours besoin d’histoires, même si elles sont racontées différemment.

«Crimes du futur», de David Cronenberg, met en scène l'ablation d'organes à vif. Photo : Capture d'écran de YouTube

Dans Yes, Sir! Madame..., Robert Morin dit : « faire un film, c’est comme rentrer dans son intestin jusqu’à ne plus être capable de se sentir puis se mélanger à sa merde ». Avez-vous le sentiment que faire un film est équivalent à montrer son intérieur?

D.C. : Absolument. Pas juste faire un film, mais toute pratique artistique.

On se rend extrêmement vulnérables pour pouvoir exprimer nos émotions, nos idées, nos pensées, nos secrets les plus intérieurs, les plus intimes.

Saul (Viggo Mortensen) est pour moi le modèle le plus pur de ce qu’est un artiste sérieux et passionné. C’est drôle, au début Viggo pensait qu’il n’était pas la bonne personne pour jouer Saul. Il voulait jouer le policier, car il trouvait intéressant, dans un film noir, de jouer le représentant officiel du gouvernement, plutôt que l’artiste subversif. Mais je l’ai convaincu (rires). Il aurait été très bon pour jouer le policier, mais je pensais que ce serait plus intéressant pour lui de se frotter à ce personnage complexe. À mes yeux, Saul est vraiment un modèle d’artiste, mais je n’irais pas jusqu’à dire que Viggo, en le jouant, devient mon double. Je n’ai pas besoin d’un autre moi (rires).

Les crimes du futur, de David Cronenberg Photo : nikos nikolopoulos/Photo Credit: Nikos Nikolopoulos

Avec ce monde où la douleur n’est plus ressentie, et le plaisir, rare, peut-on comprendre votre film comme évoquant l’expérience de la dépression?

D.C. : Il y a une vraie mélancolie dans le film, une tristesse. Absolument. Il y a ce sentiment de quelque chose de perdu, qu’on ne pourra pas retrouver. Même l’histoire d’amour entre Caprice (Léa Seydoux) et Saul est étrange : ils n’arrivent à communiquer l’un avec l’autre que parle biais de leur performance artistique. Oui, je pense qu’on peut évoquer quelque chose de l’ordre de la dépression. La technologie, les médias sociaux…

je vois bien que quelque chose a changé dans les connexions humaines.

Les crimes du futur, de David Cronenberg Photo : nikos nikolopoulos/Photo Credit: Nikos Nikolopoulos

Comme on le voyait déjà dans Maps to the Stars…

D.C. : Oui, mais c’était Bruce Wagner, et il parlait spécifiquement d’Hollywood. Peut-être que ce message-là a été un peu perdu, parce que c’était Hollywood. Mais Hollywood, ce sont aussi des êtres humains. Ce qui s’y passe est peut-être plus mélodramatique, et l’écriture de Bruce l’était aussi. Mais je dirai que oui, c’était déjà là.

