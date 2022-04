Noémie dit oui : filmer la prostitution pour mieux dire non

Choisi comme film d’ouverture des Rendez-Vous Québec Cinéma, Noémie dit oui est de ces films qui donnent envie de crier non .

Non à la prostitution des jeunes filles, à l’exploitation des corps féminins, à la mascarade qui se tient souvent aux alentours du Grand Prix de F1 à Montréal.

Car en suivant Noémie, jeune fille en fugue d’un centre jeunesse qui se retrouve escorte, c’est ce que filme Geneviève Albert dans ce premier long métrage porté par le magnétisme, la vulnérabilité et l’intensité de Kelly Depeault.

Nous avons rencontré la cinéaste qui, après des expériences documentaires (Paul Hébert, le rêveur acharné), explore pour la première fois la fiction : « Ça me permettait d’aller beaucoup plus loin, d’explorer avec la mise en scène, les cadres, l’écriture proprement cinématographique », précise-t-elle.

La réalisatrice de Noémie dit oui, Geneviève Albert Photo : DARIANE SANCHE

Comment est née l’envie de faire ce film?

Geneviève Albert : La prostitution est un sujet qui me touche depuis que j’en ai pris conscience, à l’adolescence. C’est présent, dans notre paysage, sans qu’on le questionne plus qu’il ne faut, et

25 ans plus tard, je ne comprends toujours pas cette transaction qui consiste à acheter le corps de la femme pour en disposer sexuellement.

Je ne conteste pas le fait que certaines femmes consentent à se prostituer, mais même là, la plupart ne seront pas épargnées par les conséquences de la prostitution : en majorité, les femmes en ressortent avec un choc post-traumatique, de la décorporalisation, de l’extrême pauvreté, de l’hypervigilance… C’est dramatique. Et le sujet s’est imposé naturellement pour mon premier film de fiction. Une chance, parce que ça a pris sept ans à faire! Dans ce temps-là, mieux vaut porter l’idée du film fortement en soi pour continuer à y croire!

Noémie dit oui, de Geneviève Albert Photo : K-Films Amérique

Comment vous êtes-vous familiarisée avec l’univers de la prostitution des jeunes filles?

G.A. : J’ai fait beaucoup de recherches, lu de livres, d’essais. J’ai parlé aussi à des survivantes de la prostitution ainsi qu’à des adolescentes qui le vivaient au moment où je les ai rencontrées.

C’était fondamental pour moi de faire cette recherche en profondeur pour les honorer et les respecter dans ce qu’elles ont vécu. Ça m’a aussi permis d’éviter les lieux communs et d’inclure dans mon scénario plein de détails que je ne connaissais pas,

comme le fait que les prostituées ne portent pas toutes des talons hauts alors qu’on voit ça dans 100 % des films. J’ai aussi rencontré un jeune proxénète de 17 ans qui a été déterminant dans la construction du personnage de Zack. Ça m’a marquée. Je pensais aller rencontrer un tata que j’allais détester, mais je me suis trouvée face à un jeune homme charmant, plein de répartie, qui m’expliquait comment il fonctionnait, sans coercition aucune, en toute banalité.

Noémie dit oui, de Geneviève Albert Photo : K-Films Amérique

La prostitution a souvent été montrée au cinéma : aviez-vous des films de référence?

G.A. : Or, mon trésor, de Keren Yedaya, de 2004, a été un phare. Ça a été un choc cinématographique pour moi, je l’ai revu plusieurs fois et il m’a vraiment servi de guide. Mais c’est le seul. Après, les films des frères Dardenne, de Chantal Akerman, d’Andrea Arnold, ou le rapport au corps dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours, de Christian Mungiu, ont aussi été de grandes inspirations.

Noémie dit oui, de Geneviève Albert Photo : K-Films Amérique

Les scènes de sexualité tarifée sont particulièrement fortes dans votre film. Quels ont été vos partis-pris de mise en scène?

G.A. : J’y ai longuement réfléchi et ça m’a causé beaucoup de nuits d’angoisse et d’insomnie! J’ai fait le choix de la répétition, d’abord, que je revendique, comme dans Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, avec cette succession de scènes qui incarne l’aliénation.

Montrer le nombre de clients était un choix formel important, parce que la prostitution, on la comprend après un client, mais je voulais qu’on vive le film comme une expérience sensorielle, physique, et ce procédé de répétition permet de saisir la violence et la souffrance inhérentes à la prostitution.

Sinon, pour moi, c’était important durant ces scènes de tourner la caméra vers les clients, et non vers Noémie. Je suis tannée que dans n’importe quelle scène de sexualité, la caméra soit toujours sur la fille, et je voulais proposer un autre regard! En plus, les grands invisibles, dans la prostitution, ce sont les clients. Or, si la prostitution existe, c’est bien parce qu’ils sont là. Et c’est après avoir revu Mourir à tue-tête, d’Anne-Claire Poirier, que j’ai décidé que je n’allais jamais mettre Noémie et le client dans un même cadre, parce que ce n’est pas une relation, mais un rapport de domination et de pouvoir.

Noémie dit oui, de Geneviève Albert Photo : K-Films Amérique

Pourquoi avoir choisi Kelly Depeault pour interpréter Noémie?

G.A. : Je lui ai offert le rôle, sans audition, après avoir vu La déesse des mouches à feu et après avoir parlé à Stéphane Lafleur, qui en était le monteur, donc aux premières loges de sa performance, et qui m’a confirmé qu’elle était exceptionnelle.

Elle a une présence tellement forte à l’écran, c’est un don, et surtout, dans son naturel, on sent une espèce de faille qui ne s’invente pas.

Elle a une telle vérité de jeu, c’est impressionnant. C’était une grande joie de la diriger : elle est d’une telle justesse, d’une telle intelligence à seulement 19 ans!

Noémie dit oui, en salle le 29 avril. La bande-annonce (source : YouTube)