Room, le monde de Jack : le difficile retour à la vie

Comment raconter la réalité? Si la question obsède nombre de cinéastes depuis les débuts même du septième art, elle n’en devient que plus complexe lorsque ladite réalité dépasse l’entendement. C’est ce à quoi s’est confronté Room, le monde de Jack, avec un talent certain.

Room, le monde de Jack, de Lenny Abrahamson Photo : Caitlin Cronenberg

L’horrible réalité

Au départ, il y a une histoire vraie, tragique, bouleversante : celle du petit Félix Fritzl, né d’un terrible inceste en Autriche et ayant grandi dans une cave après qu’un homme eut séquestré et violé sa propre fille pendant 24 ans. Puis, en 2010, un livre signé de la Canado-Irlandaise Emma Donoghue racontait en fiction ce calvaire, avant qu’une adaptation au cinéma, Room, le monde de Jack, réalisé par Lenny Abrahamson, ne sorte en 2015.

Félix, devenu Jack dans la fiction, a donc 5 ans lorsqu’on le rencontre, avec sa mère, Joy, tous deux enfermés dans un abri de jardin de trois mètres sur trois, isolés de tout sauf du monstre, Nick.

Et si le petit garçon réussit l’impossible – aider sa mère à s’échapper –, la suite ne sera pas nécessairement facile.

Room, le monde de Jack, de Lenny Abrahamson Photo : George Kraychyk

Comment revenir au monde?

Né en captivité, n’ayant jamais connu la lumière du soleil, comment Jack peut-il s’adapter au monde extérieur sans s’y sentir comme un extra-terrestre? Comment reconstruire des repères dans un univers qu’il ne connaît pas? Si la première partie du film est saisissante par sa capacité unique à transmettre quasi physiquement la sensation d’enfermement de Joy et de son fils, notamment grâce à une direction photo d'un blanc cru follement anxiogène, la deuxième, elle, est peut-être encore plus marquante. Car après le choc de la vie sans horizon, vient forcément le retour à la vie, et Room, le monde de Jack, détaille bien à quel point cette renaissance s’avère peut-être plus complexe que la captivité.

Avec délicatesse et pudeur, mais également dureté et rugosité, le film évite alors avec justesse tout sensationnalisme, tout racolage, et se tient au plus près de ses deux personnages meurtris sans chercher à servir de conte de fées exemplaire.

Room, le monde de Jack, de Lenny Abrahamson Photo : Remstar

Brie Larson et Jacob Tremblay sans artifice

Tendu, serré, distillant une émotion forte et directe, Room, le monde de Jack tient aussi, il faut le souligner, aux interprétations complexes, rudes et attachantes de ses deux interprètes :

le petit Jacob Tremblay, dont on sent constamment la fragilité, l’étonnement craintif et avide face à ce nouveau monde qu’il doit apprivoiser, et Brie Larson, tout en force, folie et en vulnérabilité, et qui prouve avec ce film qu’elle est bien plus que ce joli minois auquel certaines personnes auraient voulu la réduire.

Une réussite.

Room, le monde de Jack, sur ICI Télé le vendredi 29 avril, à 1 h 18. La bande-annonce (source : YouTube)