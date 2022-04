Une colonie : l’adolescence en délicatesse

Mylia a 12 ans, l’âge où l’on doit apprendre à se définir autant qu’à se protéger, car l’entrée au secondaire reste un moment où tout peut prendre le bord. Pour cette jeune fille, timide et réservée, l’enjeu est encore plus marqué. C’est que dans sa famille, on ne parle pas. Et la rencontre avec Jimmy, un jeune Autochtone marginal vivant dans une communauté proche, la troublera encore plus.

En 2018, lorsque Geneviève Dulude-De Celles présente son premier long métrage de fiction, son nom est déjà sur beaucoup de listes de jeunes talents à surveiller.

La jeune réalisatrice avait emballé le festival de Sundance avec son court métrage La coupe et touché le public grâce à son documentaire (déjà sur l’adolescence) Bienvenue à FL. Une colonie ne l’a pas faite tomber de sa place.

Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles Photo : Colonelle Films

Car, quelque part entre l’innocence trash de Florida Project et le naturalisme sensible d’une Kelly Reichardt, la cinéaste québécoise invente un monde qui parvient à conjuguer mise en scène hypnotique et observation sans fards d’un monde où la cruauté de ces jeunes adultes en devenir règne.

Et si cette mise en scène – notamment portée par un sens du symbolisme fort, un naturalisme nourri au documentaire et une photographie superbe aux tonalités chaudes mais jamais molles (signée Léna Mill-Reuillard et Etienne Roussy) – fonctionne, c’est qu’elle existe non pas pour se faire admirer, mais pour mettre en valeur le talent et la finesse de sa jeune actrice.

Au cinéma, nous l’avions découverte enfant dans Catimini. Elle était impossible à ne pas remarquer. Puis, quatre ans plus tard, dans Une colonie, Émilie Bierre confirmait son incroyable présence. Retenue, oui, mais puissante. Douce, oui, mais solide. Délicate, oui, mais déterminée. Portant ce récit d’initiation aux accents autobiographiques, Bierre est la colonne vertébrale d’une histoire qui n’hésite pas à tricoter ensemble préoccupations existentielles intimes et réflexion sur le Québec, et comment ce qu’il a été peut nourrir ce qu’il est.

Non, le titre Une colonie n’est pas fortuit. Et, oui, la sensibilité d’Émilie Bierre et l’empathie de Geneviève Dulude-De Celles sont des armes majeures pour attaquer de telles questions.

La bande-annonce (source : YouTube)