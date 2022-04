L’inhumain : à l’origine de la légende du windigo

Souvent utilisée au cinéma, mais rarement dans son sens le plus profond : voilà comment on pourrait résumer l’apparition de la créature autochtone windigo au cinéma.

C’est désormais réparé grâce à L’inhumain, réalisé par Jason Brennan (par ailleurs producteur, entre autres de la série Pour toi Flora, à découvrir en mai sur ICI Tou.tv), notamment tourné sur le territoire algonquin de Kitigan Zibi, et qui transforme Samian en Mathieu, un neurochirurgien au bout du rouleau, de retour en territoire anishinaabe et forcé de se confronter à la légende.

Nous avons rencontré le réalisateur.

Le réalisateur du film L'Inhumain, Jason Brennan Photo : Radio-Canada/Charles-Émile L'Italien-Marcotte

Dans vos mots, pourriez-vous décrire la légende du windigo et comment elle est entrée dans votre imaginaire?

Jason Brennan : C’est une histoire que je connais depuis que j’ai 10, 12 ans. Mon père est membre d’une Première Nation, ma mère, Québécoise, et c’est le genre d’histoires que j’entendais, petit, dans ma communauté de Kitigan Zibi, l’été. Comme les histoires qu’on se raconte le soir, entre cousins et cousines pour se faire peur. Mais en grandissant, et en m’y intéressant de plus en plus, j’ai constaté que des personnes plus vieilles, même des aînés, en parlaient aussi et y croyaient presque comme si c’était un fait vécu. J’ai réalisé que ça faisait vraiment partie de notre culture. Oui, bien sûr, la créature elle-même, mais aussi toutes les métaphores derrière la légende que les aînés utilisaient pour faire passer des leçons de vie.

Le windigo a été utilisé dans d’autres films et séries, avec une vision plus allochtone, disons, mais je ne crois pas qu’il l’ait été dans le sens où, moi, je l’ai connu, marqué par l’importance de la communauté avant tout.

C’est ça que j’ai voulu montrer avec L’inhumain. Et aussi toutes les questions liées à la perte de culture et à comment on peut essayer de la combler par certains vices. La créature du windigo me permettait d’explorer ça.

L'Inhumain, de Jason Brennan Photo : Nish Media

Et comment est-ce devenu la matière de votre premier film?

J.B. : À la base, je suis producteur, mais je le suis devenu parce qu’il n’y avait pas de producteur autochtone quand j’ai commencé. Au départ, je voulais être réalisateur scénariste. Quand c’est devenu une réalité, je voulais d’abord que mon premier film soit quelque chose qui allait me plaire, mais aussi qu’il conte une partie de ma vie.

Et quand j’ai ramassé tout ça – le film de genre, la réalité de quelqu’un d’autochtone qui a passé une majorité de son temps en milieu urbain et qui s’est beaucoup questionné sur sa place dans la société –, ça s’est cristallisé dans le personnage de Mathieu.

Plusieurs autres personnages du film sont inspirés par des proches, d’ailleurs. Le père de Mathieu, par exemple, que joue d’ailleurs un des amis d’enfance, c’est mon oncle! Sur le principe d’un cours de cinéma de base : Écris ce que tu connais (rires).

L'Inhumain, de Jason Brennan Photo : Nish Media

C’est Samian qui interprète Mathieu, avec beaucoup de présence. Pourquoi l’avez-vous choisi?

J.B. : J’ai écrit pour lui. Ça a pris beaucoup de temps avant que ça se développe, mais je l’ai toujours vu dans le rôle. Je ne peux pas imaginer quelqu’un d’autre pour l’interpréter. J’ai toujours su que plusieurs des thèmes iraient le chercher.

Samian, c’est vraiment quelqu’un de naturel. Y avait pas de malaise, d’incertitude sur le plateau.

Ce n’est pas facile à jouer, courir dans le bois en imaginant que quelque chose te poursuit, ça aurait pu être tout croche, mais il n’avait pas peur et ça s’est fait tout seul.

Dans le film « L'Inhumain », Samian interprète le personnage de Mathieu, qui doit disposer des cendres de son père décédé dans le lac près de la cabane familiale et faire face au Wendigo, une créature effroyable. Photo : Gracieuseté : Annexe Média

Comment voyez-vous l’évolution du cinéma autochtone ces dernières années?

J.B. : J’ai produit Le dép, Rustic Oracle et la série Pour toi Flora, qui va sortir bientôt. Je crois que ça évolue parce que les instances financières ont plus de latitude par rapport aux projets qu’elles déclenchent du côté autochtone. On dirait qu’on est prêts à prendre des risques.

Je regarde ce que font Jeff Barnaby (Blood Quantum)ou Danis Goulet (Night Raiders), qui sortent vraiment des sentiers battus, de ce qu’on attend peut-être d’un film autochtone. Comme créateur, ça enlève la pression de se dire qu’il faut rentrer dans une case ou qu’il faut aborder tel ou tel sujet.

On peut créer hors de la boîte tout en passant d’importants messages culturels.

L’inhumain, en salle le 29 avril. La bande-annonce (source : YouTube)