Colossal : Anne et les monstres

Le moins que l’on puisse dire, c’est que lorsqu’on attrape Gloria, dans ce film signé de l’Espagnol Nacho Vigalondo, elle est mal en point. Virée de chez son petit ami et alcoolique au point de laisser sa vie dériver sans but, elle décide de se donner une nouvelle chance et de quitter New York pour retrouver sa ville natale et renouer avec son ami d’enfance. Toutefois, l’univers lui réserve toute une surprise : un monstre géant, qui détruit Séoul, semble répondre directement aux mouvements qu’elle fait lorsqu’elle marche, à une heure précise, dans un parc.

Colossal de Nacho Vigalondo Photo : Métropole Films Distribution

Un film de monstres original

L’idée est bien sûr farfelue, mais Colossal fait partie de ces petits films étranges et malins qui marient avec un sens de l’équilibre captivant les codes des films de monstres et ceux des films d’héroïnes en détresse, en en profitant pour leur redonner une fraîcheur bienvenue.

On frémit, on rit et on s’enthousiasme : le film d’épouvante n’a peut-être pas trouvé un chef-d’œuvre, mais il a assurément déniché un fleuron.

Citant autant Godzilla que Cloverfield, Under the Skin et Pacific Rim, en passant par Barfly, Colossal parvient en effet à maintenir tout du long une intrigue surprenante, légère et drôle qui ose et endosse un parallèle pour le moins inusité entre un monstre destructeur et une jeune femme au destin en mille morceaux.

Colossal de Nacho Vigalondo Photo : Métropole Films

De la métaphore à gogo

Certes, les films de monstres ont presque inscrit dans leur ADN l’usage de métaphores. Celle de Colossal est toutefois rusée, car il ne s’agit pas d’épouser le cliché de la femme détruite qui est comme un monstre ruinant tout sur son passage, mais plutôt de créer cette image forte et nouvelle :

entourée d’hommes qui se sont mis en tête qu’ils pouvaient tout décider pour elle, la femme devient symboliquement ce monstre qui s’affranchit en combattant sans retenue la violence des hommes et du patriarcat!

Colossal de Nacho Vigalondo Photo : Métropole Films

Surprenante Anne Hathaway

Il faut le souligner, c’est aussi la présence inattendue d’Anne Hathaway dans ce film féministe et fantaisiste qui séduit. Habituellement plus mécanique et un peu moins inspirée, l’actrice paraît avoir trouvé en Gloria de quoi –enfin – exprimer plus et mieux. Dans ce rôle de fille en déroute, elle se laisse aller à endosser une panoplie « regard hagard – cheveux gras –intensité héroïque » qui lui va comme un gant, ce qui lui permet, en outre, de faire lorgner son jeu vers des aspects plus physiques et même burlesques, en bourrant sa Gloria de tics qui la rendent aussi pathétique qu’attachante.

Vive les monstres!

Colossal sur ICI Télé, le 22 avril, à 1 h 19. La bande-annonce (source : YouTube)..