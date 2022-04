Norboug : filmer le système

Neuf mille deux cents investisseurs floués. Plus de 130 millions de dollars détournés. Un scandale financier qui a secoué le Québec au point que 51 chefs d’accusation ont été retenus contre le fondateur de l’entreprise Norbourg, Vincent Lacroix. Le cinéma n’avait plus qu’à se servir à même ce matériau bien réel.

C’est chose faite, dans Norbourg, réalisé par Maxime Giroux (Félix et Meira) sur un scénario de Simon Lavoie (Nulle trace) qui se concentre sur le fondateur de l’entreprise, Vincent Lacroix, et son associé, un ancien inspecteur-vérificateur venu le rejoindre, Eric Asselin :

« Habituellement, on se serait peut-être concentré sur les victimes, parce qu’on est un peu gêné de parler des méchants. Mais ça m’intéressait de voir comment ils se retrouvent pris dans un engrenage – comme dans C’est comme ça que je t’aime!

Le film veut vraiment rappeler qu’ils ne sont pas juste des méchants qui fraudent, mais que c’est un système au complet qui le permet »,précise-t-il.

Le cinéma québécois s’intéresse peu, en général, à l’histoire contemporaine. Comment l’expliquez-vous et pourquoi vous, vous avez décidé d’y plonger?

Maxime Giroux : C'est vrai que le cinéma québécois s’y intéresse rarement, peut-être parce qu’on a l’impression que c’est plus facile de vendre des films d’époque qui vont rejoindre un public plus âgé, qui va au cinéma. Mais Norbourg va les rejoindre aussi, comme peut-être aussi les plus jeunes. Je pense que le fait de l'avoir réalisé un peu « à l'américaine », un peu moins comme ce qu'on fait normalement au Québec, plus lent, plus introspectif, va aider.

On aurait pu aller dans quelque chose comme L’emploi du temps, de Laurent Cantet, mais on avait vraiment envie de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, parce que c'est un sujet qui appartient à l'histoire récente du Québec. Je me serais senti mal de juste donner ça à une partie des cinéphiles.

Et puis, c’est la première fois que j’avais un budget plus substantiel pour faire un film, et je crois que les cinéastes ont une responsabilité sociale quand ils dépensent beaucoup d'argent des contribuables. Si j'ai un budget plus petit, je peux me permettre de faire un cinéma qui va rejoindre moins de gens. J’ai toujours vu le cinéma comme ça.

Qu’est-ce qui vous intéressait dans le fait de mettre en scène le monde de la finance, les chiffres, les bureaux, qui peuvent être assez arides?

M. G. : Le défi. C’est aride, ce n’est pas intéressant à tourner, et je n’avais jamais fait ça! Un de mes réalisateurs fétiches, c’est Gus Van Sant, qui semble toujours se remettre en question, qu’il fasse un film plus marginal ou plus commercial. C’est ce qui m’intéresse, depuis Félix et Meira; toujours faire quelque chose de nouveau.

Là, spontanément, ce n’est pas un film que j’aurais fait. Mais le scénario était tellement bien écrit, le sujet tellement important pour le Québec. C’était un défi aussi de faire un film très verbeux dans un environnement qui n’est pas cinématographique : comment rendre ça intéressant, faire en sorte que ce ne soit pas télévisuel?

Je ne sais pas si j'ai réussi mon coup, mais avec Sara Mishara, ma directrice photo, on s’est inspirés du cinéma américain, des thrillers financiers, comme l’excellent Margin Call ou des films des années 70 comme Les hommes du président.

Ce qui est intéressant dans Norbourg, comme ça l’était dans Félix et Meira, c’est la façon dont vous filmez Montréal, dans sa verticalité : vous sentez-vous un attachement particulier à filmer cette ville?

M.G. : Tout à fait. On entend toujours que les films québécois sont montréalocentrés, mais ce n'est pas vrai : on voit souvent la campagne, les régions, les banlieues, mais Montréal, c’est très rare. Moi, je voulais vraiment qu’elle soit comme un personnage complémentaire, car elle l’est : Lacroix et Asselin ont loué des bureaux – d’ailleurs, on a filmé dans le même building – pour avoir une vue qui est la plus new-yorkaise possible. Ils voulaient se la jouer un peu Wall Street, je pense.

Ensuite, je trouve que Montréal est rarement bien filmée. D’ailleurs, elle n’est pas évidente à filmer, en réalité. Mais je suis en amour avec cette ville – avec tous ses défauts et ses problèmes (rires) –, avec son architecture.

J'aurais voulu être architecte, je crois : l’urbanisme, c'est important, un territoire, ça a un impact sur une personne.

Parlant de personnages, pourquoi avez-vous choisi François Arnaud et Vincent-Guillaume Otis pour les interpréter?

M.G. : C’est vrai que François Arnaud est très beau et que le vrai l’était peut-être moins, mais je voulais quelqu’un qui a du charme, dont on peut comprendre ce qu’il a de séduisant. Pour Vincent-Guillaume Otis, je trouvais intéressant d’aller ailleurs, car il a toujours interprété des personnages bons. Je crois que lui aussi, ça l’intéressait. Après, ils avaient des craintes, on a beaucoup parlé, mais quand on travaille avec des acteurs intelligents, on n’a pas vraiment à les diriger. Ils comprennent le texte plus que moi, ils l’approfondissent. Surtout dans un cas comme Norbourg, où le texte est très technique, ce qui me dépassait, moi!

C’est mon métier, au fond : m’entourer de gens plus intelligents que moi!

Est-ce qu’après avoir réalisé ce film, vous avez l’impression d’avoir appris quelque chose, ou de voir l’affaire d’un autre œil?

M.G. : Oui, bien sûr. Bon, d’un point de vue personnel, j’ai toujours eu peur d’investir de l’argent dans ce genre de fonds, mais bizarrement, là, pour la première fois de ma vie, je vais le faire! C’est comme si, maintenant, j’avais l’impression d’avoir un peu plus les outils pour être vigilant.

Après, ça m’a aussi appris que j’étais capable de faire un autre genre de cinéma, que c’était intéressant de jouer avec les différentes formes de cinéma et, surtout, que quelqu’un qui fraude le système est très rarement, pour ne pas dire jamais, seul. Il y a toujours de l’aide quelque part.

