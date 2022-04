Dans l’ombre du Star Wars Kid : la vidéo qui a tout changé

Au départ, Ghyslain Raza, en 3e secondaire à Trois-Rivières, ne faisait que donner un coup de main pour le tournage de vidéos destinées au Gala Meritas de son collège.

Il n’était même pas un fan de Star Wars! Mais à la fin de la journée, fatigué, il a « lâché son fou », comme il l’a expliqué devant la caméra étudiante, en mimant un chevalier Jedi. Le reste appartient à l’Histoire.

Et le documentaire de Mathieu Fournier, dopé aux effets de style intenses et à la musique surabondante comme c’est la mode aujourd’hui, la raconte, cette histoire. Comment la vidéo, téléversée sans le consentement de Ghyslain, va voyager partout sur la planète à la vitesse de l’éclair. Comment la vie du jeune garçon de 15 ans en sera bousillée. Comment ses parents intenteront un procès et seront vivement critiqués.

Mais Dans l’ombre du Star Wars Kid va évidemment plus loin, et donne directement la parole à Ghyslain dans un processus franchement intéressant de dialogue. Avec des élèves aujourd’hui, du même collège. Avec celui qui, à Portland, a le premier renommé la vidéo Star Wars Kid, la faisant passer à la postérité. Chez d’autres, le procédé aurait pu virer au racolage.

Mais ce qui en ressort, c’est bien davantage l’extraordinaire force de caractère de Ghyslain – aujourd’hui doctorant en droit –, bien sûr blessé par ces années d’humiliation et d’intimidation, mais resté debout, digne, puisant dans une profondeur émotionnelle rare.

Dans le documentaire, Ghyslain Raza, surnommé le Star Wars Kid, sort de l'ombre pour se réapproprier son double numérique. Photo : Capture d'écran /Documentaire «Dans l'ombre du Star Wars Kid»

Émaillé d’entrevues avec des experts et expertes (dont le passionnant spécialiste de culture pop Jean-Michel Berthiaume et la formidable spécialiste en médias Kate Eichhorn), le film ne tombe alors pas dans le piège du film-à-thèse-rédempteur-lacrymal, mais bien plus dans une explication fourmillante d’idées de ce qui s’est exactement passé à ce moment-là.

Car ce n’est pas que la vie de Ghyslain qui a pris un nouveau tour en 2003, c’est la nôtre. Depuis, la viralité est devenue la norme; le cyberharcèlement a été reconnu; la pression médiatique, mieux comprise; la phrase « ne lisez pas les commentaires », banale; le consentement, une réelle préoccupation...

C’est une culture entière – la nôtre –, avec ses hauts (le web compris comme un refuge pour ceux et celles que le monde juge) et ses bas (le web compris comme une arène où mieux vaut avoir la couenne dure), qui est décryptée avec finesse, en cherchant un peu comme chez le ou la dentiste à mieux diagnostiquer les racines de ce qui aujourd’hui ne va pas si bien dans notre monde numérique.

Bien sûr, Ghyslain l’aura payé. Mais lorsqu’il évoque avec franchise le travail qu’il a dû faire sur lui-même pour se réconcilier avec l’espèce humaine, on comprend aussi que dans tout ce processus, ce qui a compté a été d’être bien entouré, d’avoir sur sa route quelques modèles bienveillants.

Oui, le chemin du côté obscur est facile, mais celui de la Force reste celui où l’espoir règne.

La bande-annonce (source : YouTube)