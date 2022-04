Une famille unique, sans caricature ni préjugés

Rares sont les films à savoir dépeindre le quotidien de familles gaies sans se prendre les pieds dans le tapis, en grossissant le trait ou en y injectant une bonne dose de fantasmes.

Sans être un chef-d’œuvre, Une famille unique (The Kids Are All Right), nouvelle réalisation vaguement autobiographique de Lisa Cholodenko (High Art, Laurel Canyon), remarqué lors de ses passages aux festivals Sundance et de Berlin, a ce mérite de plonger dans un mode de vie sans jamais le stigmatiser ou en faire l’objet d’une attention maladroite. Et ce n’est même pas la seule de ses qualités.

Une famille unique Photo : Suzanne Tenner

Une observation juste et simple

Un couple de femmes mariées depuis des années, deux enfants, et un père biologique qui débarque en faisant quelques vagues : autant le dire d’emblée, l’une des grandes forces de ce Une famille unique est d’avoir su fondre l’homosexualité du couple principal dans le décor. Comme dans n’importe quel couple, elles s’aiment, s’ennuient, se disputent, partagent les joies et les peines avec une banalité confondante. Et si caricature il y a, elle se trouvera plus du côté de la peinture très légèrement ironique du mode de vie californien, entre bohème bourgeoise, culte du bio et du local, et douceur de vivre forcée.

Un peu à la manière d’Armistead Maupin dans ses Chroniques de San Francisco, Cholodenko ne s’embarrasse pas de justifier, d’expliquer ou d’argumenter, observant simplement et avec intelligence les déboires de cette famille exactement comme les autres. Ou presque.

Une famille unique, de Lisa Cholodenko Photo : Alliance Vivafilm

Un charme ensoleillé

Au-delà de ce regard juste et réellement pertinent sur ce qui fonde aussi notre réalité, c’est encore une impression de charme ensoleillé qui se dégage de ce petit film aux ambitions simples et honnêtes. Grâce d’abord à un récit sans grosse ficelle dramatique apparente, sans couture raboutée ou pathos misérabiliste. Grâce aussi à un humour de situation plutôt fin qui, sans en faire trop, parvient à faire passer la pilule du drame familial sans encombre.

Une famille unique, de Lisa Cholodenko Photo : Alliance Vivafilm

Des interprètes attachants

Ce sont enfin les personnages les deux pieds bien ancrés dans leur réalité qui séduisent. D’autant qu’ils sont rendus formidablement attachants par des acteurs et actrices parfaitement à l’aise dans leurs rôles :

Annette Bening, particulièrement en forme, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, mais surtout Julianne Moore, qui révèle un potentiel comique nuancé et séduisant.

Une famille unique n’a peut-être pas la longueur en bouche d’un cru d’exception, certes, mais il a sans aucun doute la fraîcheur d’un verre de sangria par une belle soirée d’été.

