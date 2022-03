Menteur en 10 mensonges

Comédie de l’été 2019, Menteur, d’Émile Gaudreault (réalisateur de quelques-uns des plus gros succès de la comédie québécoise, dont De père en flic) révélait au public toute la fraîcheur et l’humour piquant de Catherine Chabot, entourée des impeccables Antoine Bertrand et Louis-José Houde. Mais surtout, le film faisait de ce dernier un menteur compulsif aux mensonges toujours plus élaborés. Nous en avons retenu 10!

Menteur, d'Émile Gaudreault Photo : Les films Séville

- Je peux pas mardi, le mardi, je lave des personnes âgées.

- Moi aussi, je suis complètement végane. J'étais à la manifestation au Salon Chasse et Pêche hier. J'avais la pancarte « FAITES L’HOUMOUS ET NON LA GUERRE ».

- MARTINE : Y'a trois semaines, tu m'as dit que t'en avais rencontré un, traducteur, à l'époque où t'avais adapté Guerre et paix dans un théâtre itinérant.

- MARTINE : Oui, t'as dit que ton cousin était un des deux gars de Daft Punk...

- DOMINIC : Tu m’as dit que t’avais un syndrome post-traumatique de la guerre en Afghanistan.

CLAIRE : Simon, t'étais cantinier.

GEORGES : À Valcartier.

PHIL : Au Village Vacances Valcartier.

- MARTINE : La dernière fois que j'ai cligné des yeux, t'as dit à tout le monde que j'étais narcoleptique!

- CLAIRE : Simon... Mon fils... Tu dis à tout le monde que t'as eu une enfance malheureuse.

GEORGES : On t’a jamais battu!

CLAIRE : On aurait peut-être dû...

La bande-annonce (source : YouTube):