5 fois Christian Bale

Christian Bale peut-il tout jouer? À regarder son impressionnante feuille de route, on serait tentés de dire oui. À la condition que le rôle soit intense! Enfant-acteur (notamment dans L’empire du soleil, de Spielberg, en 1987), il s’est emparé de ses rôles avec une avidité impressionnante, et parfois terrifiante. Nous en avons retenu cinq.

Le casse du siècle, d'Adam McKay Photo : Jaap Buitendijk

Pathétique et visionnaire: le Dr Michael Burry dans Le casse du siècle (The Big Short), d’Adam McKay

Dans ce film à la fois drôle et cynique qui explique à grands coups d’insertions pop et de répliques assassines la grande crise économique de 2008, Bale joue un investisseur qui remarque dès 2005 que le marché immobilier américain n’est qu’à une bulle de s’écraser. Asocial, borgne, toujours en t-shirt et pieds nus, des baguettes de batterie dans les mains, il est pris pour un fou par ses supérieurs, mais remportera la mise… sans une once de joie. Pathétique et visionnaire, il est, dans la version que donne Bale de ce personnage réel (il s’est tellement investi qu’il a lui aussi refusé toute interaction avec les autres comédiens durant le tournage), l’incarnation de l’idée que l’argent ne fait pas le bonheur. En 2018, Bale retrouvait d’ailleurs ce même réalisateur pour un rôle tout aussi marquant, celui du vice-président Dick Cheney dans Vice où, méconnaissable, il remportait encore une fois la mise.

Sa réplique culte : « Je sais pas être sarcastique, je sais pas être drôle, je ne suis pas à l’aise avec les autres. Je sais lire les chiffres. »

The Machinist, de Brad Anderson Photo : Paramount

Maigre et paranoïaque: Trevor Reznik dans The Machinist, de Brad Anderson

Est-il fou? Ou est-ce seulement l’effet de ne pas dormir pendant plus d’un an? La vie de Trevor Reznik se déglingue en tout cas à la vitesse grand V. Une plongée paranoïaque rendue d’autant plus saisissante que Bale, qui s’est pour le rôle délesté de 28 kilos, interprète cet ouvrier avec une fébrilité maladive qui fait froid dans le dos.

Sa réplique culte : « Un peu de culpabilité dure longtemps. »

The Dark Knight, de Christopher Nolan Photo : warner bros/©Warner Bros

Tourmenté et colérique: Bruce Wayne dans The Dark Knight : le chevalier noir, de Christopher Nolan

En 2005, lorsque Christopher Nolan propose sa version de Batman, plusieurs ont déjà pavé la voie. Mais en confiant le rôle à Bale, tourmenté et colérique, le cinéaste entraîne les uperhéros vers des univers beaucoup plus sombres, quittant définitivement les rivages de l’adaptation pop pour plonger dans le noir, le crime, la violence. Tel que Gotham l’exige.

Sa réplique culte : « Je suis Batman. »

Fighter, de David O'Russell Photo : Mandeville Films

Brisé et bouleversant: Dicky Eklund dans Le coup de grâce (The Fighter), de David O’Russell

Là encore, Bale s’investit physiquement et perd 20 kilos pour jouer Dickie, un ancien boxeur devenu accro à la drogue et qui entraîne son frère, également boxeur, jusqu’à ce que ses démons le rattrapent. En homme brisé, Bale parvient néanmoins à donner à ce personnage une humanité bouleversante, capable de faire croire à l’idée même de rédemption.

Sa réplique culte : « J’ai eu mon moment, et j’ai déconné. Tu n’es pas obligé de faire pareil. »

American Psycho, de Mary Harron Photo : Universal Pictures

Carnassier et cruel: Patrick Bateman dans American Psycho, de Mary Harron

Sourire carnassier et compte en banque garni, Patrick Bateman est l’un des psychopathes les plus cruels et angoissants de l’imaginaire culturel mondial. Pour le jouer, il fallait un acteur capable de séduire autant que de faire peur, homme tout trouvé en la personne de Christian Bale, qui métaphorise à merveille, éclats de sang compris, toute la perversité du capitalisme triomphant américain.

Sa réplique culte : « J’aime disséquer les filles. Est-ce que tu savais que je suis complètement fou? »

Le casse du siècle sur ICI Télé, le vendredi 25 mars, à 1h 13. La bande-annonce (source : YouTube)