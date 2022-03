Flashwood : les débuts de Jean-Carl Boucher, cinéaste

Il y a toujours quelque chose d’émouvant à découvrir une première œuvre. Un petit frisson qui prend, comme chaque fois qu’il s’agit d’une première fois. Mais lorsque le premier film en question est né en toute liberté, en prenant son temps, sans souci de suivre un chemin tout balisé, l’envie de découvrir semble presque encore plus forte.

C’est le cas avec Flashwood, premier long métrage réalisé par l’acteur Jean-Carl Boucher, dont la genèse elle-même respire ce parfum d’indépendance et d’anticonformisme.

Car Flashwood– ou plutôt son idée – est né en 2013, alors que Jean-Carl Boucher, épaulé par son ami Pier-Luc Funk, décide de tourner un court métrage en cinq jours, chez ses propres parents.

Vingt-cinq pages de scénario et une heure tournée plus tard, le résultat ne satisfait pas tout à fait le jeune cinéaste. Le projet restera en l’état durant cinq ans, jusqu’à ce que les horaires de tout le monde concordent enfin et qu’une autre heure puisse être tournée sur le même principe, et une autre encore l’année suivante.

Flashwood, de Jean-Carl Boucher Photo : Entract Films

Prenant acte de cet étalement dans le temps, Flashwood suit alors des camarades, dans une banlieue tristounette, d’un été d’adolescence jusqu’à un autre où ces personnes devenues de jeunes adultes se croisent à nouveau, faisant face bien sûr à de nouvelles réalités et à leurs rêves à peine entamés. Quoique…

S’inspirant assez ouvertement de tout un courant de cinéma basé sur l’indépendance et l’artisanat (des films du mouvement Mumblecore à ceux d’Harmony Korine), Flashwood respire bien ce petit vent de liberté qui souffle sur ces œuvres plus marginales.

Et aux commandes de sa troupe qu’il ne rejoint pourtant pas à l’écran (Pier-Luc Funk, Antoine Desrochers, Simon Pigeon, Maxime Desjardins-Tremblay, Karelle Tremblay, Rose-Marie Perreault, Mehdi Bousaidan, Martin Dubreuil, Sophie Nélisse et Antoine Pilon), Jean-Carl Boucher prouve que grandir, si cela peut prendre du temps, ne signifie pas abandonner ses rêves.

La bande-annonce (source: YouTube)