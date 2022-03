Jane par Charlotte : si loin, si proche

Un des moments les plus beaux du film, pour moi, c’est lorsque ma fille joue derrière un drap. On la voit en ombre chinoise et elle se transforme pour que ma mère apparaisse Charlotte Gainsbourg

On la connaît actrice et musicienne. Depuis le temps que sa silhouette gracile et ses airs timides nous accompagnent! Son père l’a filmée, chantée aussi. Et elle s’est construite, peu à peu, cœur battant sous une carapace de pudeur et de réserve. Mais en grandissant, Charlotte Gainsbourg s’est affirmée, au point même de devenir icône.

Aujourd’hui, comme un autre pas sur ce chemin d’expression de soi, elle prend la caméra pour mieux comprendre sa mère, une autre icône – Jane Birkin –, en la filmant au quotidien, mais aussi dans la maison de son père, Serge Gainsbourg.

« Depuis maintenant 31 ans, je soutiens le projet d’ouvrir [cette maison] au public, avec plus ou moins de force. Mais là, ça prend forme. On a une grosse équipe, et ça devrait voir le jour », précise-t-elle.

Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg

Vous dites avoir fait ce film pour mieux comprendre l’espèce de distance entre vous et votre mère. Mais qu’est-ce qui vous a donné l’impulsion pour le faire?

Charlotte Gainsbourg : En fait, c’était très peu réfléchi. Je ne me souviens pas réellement dans quel état d’esprit j’étais, mais je pense que, ayant habité à New York depuis le décès de ma sœur, je me suis éloignée; on se voyait rarement. Et lorsque j’ai vu ses concerts avec un orchestre symphonique, dans plusieurs grandes villes, j’ai vu qu’elle avait choisi toutes les chansons d’amour qui retraçaient l’histoire de mes parents. C’était magique et très émouvant pour moi.

Je n’ai jamais eu envie de prendre une caméra; ce n’était pas un vieux rêve que je voulais réaliser. Mais quand j’ai su qu’elle allait se produire au Japon, j’ai spontanément eu envie de la filmer, de trouver un prétexte pour la regarder, comme si ça allait me permettre d’être avec elle, dans son intimité.

Mais sans réellement me préoccuper de ce que je voulais raconter. C’est petit à petit que j’ai compris que j’allais raconter quelque chose.

Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg

Est-ce que la filmer vous a permis de la regarder autrement?

C.G. : Ça m’a permis de la voir tout court! Ce que ma timidité naturelle m’avait peut-être empêché de faire. J’avais vraiment besoin d’une caméra pour ça. Ça paraît étrange, mais en réalité, j’ai aussi compris que mon père faisait pareil. Je m’en suis rendu compte après, lors d’entrevues :

oui, mon père m’a fait des déclarations d’amour par le biais de chansons, d’interviews, de films…

Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg

Finalement, c’est comme si la caméra révélait l’actrice, mais protégeait la réalisatrice?

C.G. : Oui, exactement. Ma mère a été mon actrice lors du montage, quand je pouvais la regarder, entendre sa voix… Mais sur le tournage, je ne la considérais pas comme mon actrice. Par ses réponses, elle a écrit le scénario. Le film s’est construit avec elle. Mais j’ai compris que même la filmer seule, c’était un problème. Au-delà même de la caméra, au début, j’avais besoin d’une équipe pour pouvoir la regarder, lui poser des questions. Et c’est ma monteuse qui m’a fait réaliser qu’elle avait besoin que je filme plus pour avoir assez de matière pour un film. Je suis donc allée acheter une caméra, j’ai demandé à ma mère si elle acceptait que ce ne soit pas les conditions qu’on s’était données au départ. À ce moment, j’ai réalisé que j’avais aussi besoin de ma fille, qui avait 8 ans à l’époque. Elle a joué le jeu et en plus, ça m’a amené quelque chose de précieux : j’ai compris que je filmais ma mère, mais aussi la grand-mère qu’elle était et que cela nous permettait aussi de parler de ma fille aînée, qui à l’époque avait 17 ans. Un des moments les plus beaux du film, pour moi, c’est lorsque ma fille joue derrière un drap. On la voit en ombre chinoise et elle se transforme pour que ma mère apparaisse.

C’était très important que mes enfants voient le film, d’ailleurs. Ma ligne, c’était de la montrer, elle, sa drôlerie, son originalité, son côté anglais farfelu, mais aussi sa souffrance, ce qu’elle a traversé. Ma sœur et moi, on connaît ça par cœur, mais mes enfants, non.

Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg

Qu’est-ce que ce film vous a permis de découvrir sur elle, et sur vous?

C.G. : Ça m’a fait comprendre que ce rapport qu’on a, plein de pudeur, de maladresse, c’est ce que c’est et ça a son charme, sa valeur.

Au départ, je cherchais à comprendre pourquoi elle ne me regardait pas comme mes sœurs, pourquoi on ne s’est jamais engueulées, pourquoi on n’a pas cette proximité mère-fille dont j’entends parler, mais aujourd’hui, j’ai compris que ce rapport, c’est le nôtre et il me plaît.

Et il perdure. Ça ne veut pas dire qu’on ne s’aime pas, au contraire. On est simplement faites comme ça. Et j’ai aussi appris qu’elle était surprise, en voyant le film, de comprendre la place qu’elle avait pour moi. Comme si elle pensait qu’il n’y en avait que pour mon père. Je le comprends. J’étais en manque de lui, je parlais toujours de lui. Mais là, j’ai pu remettre les pendules à l’heure et elle n’a plus de doutes aujourd’hui.

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg au 74e Festival de Cannes

C’est votre première réalisation. Avez-vous le sentiment que cela a nourri votre travail d’actrice? Et cela vous a-t-il donné envie d’en faire d’autres?

C.G. : Non (rires). Je ne pense pas. Ça m’a tellement surprise d’être aux commandes d’un projet! Plus même qu’un projet musical, qui serait le summum du personnel pour moi, surtout depuis que j’essaie d’écrire mes textes. Mais là, c’est une autre étape. Sauf que ça s’est fait de façon tellement accidentelle que je ne peux pas envisager un autre projet s’il n’y a pas ce côté évident, plus fort que moi. C’était ma mère qui me portait et me donnait la force de le faire.

J’adorerais avoir un autre prétexte, mais je n’ai pas trouvé encore!

Jane par Charlotte, en salle le 18 mars.