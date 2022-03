Nouveau-Québec : la rencontre avec l’Autre, au bout du monde

Quand j’ai commencé ce projet, c’était marginal de s’intéresser aux questions autochtones. Mais l’émergence d’artistes, d’activistes, de politiciens, de leaders autochtones a heureusement changé un peu le paysage. Sarah Fortin

Schefferville, au cœur de la péninsule du Labrador, sur le territoire traditionnel des peuples innu et naskapi. Loin, très loin, et même au terminus de la ligne de train Tshiuetin. C’est là que débarquent Sophie (Christine Beaulieu) et son amoureux (Jean-Sébastien Courchesne) pour rendre un dernier hommage à son père. C’est là aussi que le couple se retrouvera coincé, pour les besoins d’une enquête de police.

Paysages sauvages, actrices et acteurs embarqués dans une expérience immersive et mis en contact avec d’autres, sur place, qui n’ont aucune expérience en interprétation (dont le formidable Jean-Luc Kanapé, véritable révélation de Nouveau-Québec), réflexion sur notre rapport toujours complexe à l’Autre : Sarah Fortin n’a pas choisi la voie de la facilité pour sa première fiction. Mais comme elle le raconte :

« Ça a été magique. L’éloignement, l’absence de routes terrestres ou de réseau cellulaire… c’était une expérience. Je voulais que ce film soit un trait d’union, une rencontre allochtones-Autochtones, mais elle a aussi eu lieu hors du film! »

Nous l’avons rencontrée.

Nouveau-Québec, de Sarah Fortin Photo : Nadine Gomez

Quelle est votre relation à Schefferville?

Sarah Fortin : J’ai travaillé longtemps pour Wapikoni mobile, le projet de Manon Barbeau dans les communautés autochtones, et j’ai notamment été envoyée dans la communauté innue– qui est collée sur Schefferville – en 2008. Et je n’en suis pas revenue! Je n’y ai aucune racine, mais j’ai développé un attachement un peu étrange à cet endroit.

En arrivant, je me suis vraiment dit que c’était un décor pour un western, avec ce petit village, cette rue principale hyper large, ces bâtiments détruits qui donnent un sentiment d’être figé dans le temps...

J’ai toujours été inspirée par le cinéma du Québec des années 60 et 70, et ce décor, en le découvrant, j’avais le sentiment qu’il aurait pu être dans un film de Michel Brault ou William Lamothe tel quel. Et puis c’est si loin; on n’a pas souvent la chance de fréquenter ces endroits-là de notre territoire. J’y suis retournée ensuite plusieurs fois, cinq ans d’affilée, et j’ai commencé à penser au scénario de Nouveau-Québec comme ça.

La réalisatrice Sarah Fortin sur le tournage de son film Nouveau-Québec Photo : Nadine Gomez

Pourquoi avez-vous choisi Christine Beaulieu pour interpréter votre Sophie?

S.F. : Christine est une bonne amie, mais à cause de ça, justement, j’ai douté. Je ne voulais pas la choisir juste pour ça! Par contre, j’ai aussi souvent trouvé qu’elle n’était pas utilisée pour ce que moi je vois en elle. C’est une fille très terre à terre, groundée ; une fille de région, curieuse, solide. Disons que d’autres cinéastes ont peut-être plus vu ses autres attributs avantageux... Quand elle a fait J’aime Hydro, c’est ce que moi, je connais d’elle, qu’elle a montré : ses questionnements, ses réflexions sur des enjeux profonds... Pour les acteurs et actrices, ce projet demandait beaucoup d’abandon :

il n’y avait pas de coiffures ou maquillages; la loge, c’était souvent une cabane dans le bois ou un sous-sol d’église; on habitait ensemble, sans réel moment de tranquillité; et Christine, comme les autres, était all in pour vivre ce genre d’expérience!

Nouveau-Québec, de Sarah Fortin Photo : Nadine Gomez

On sent que le cinéma québécois s’ouvre de plus en plus à une représentation moins clichée des communautés autochtones. Avez-vous aussi cette impression?

S.F. : Oui! On ne peut pas être fâchée de constater qu’il y a plus de place pour des voix autochtones.

Ce sont des histoires qu’on a tellement méprisées ou ignorées pendant longtemps. Ces voix existaient, mais on ne les entendait pas, alors que ça a toujours fait partie du Québec.

Quand j’ai commencé ce projet, c’était marginal de s’intéresser aux questions autochtones. Mais l’émergence d’artistes, d’activistes, de politiciens, de leaders autochtones a heureusement changé un peu le paysage.

Nouveau-Québec, de Sarah Fortin Photo : Nadine Gomez

Nouveau-Québec aborde bien sûr la question des préjugés. Avez-vous le sentiment que faire ce film vous a contrainte à faire face à certains des vôtres?

S.F. : Oh oui, c’est sûr.

J’ai toujours essayé d’être le plus ouverte possible, mais c’est faux de penser qu’on arrive complètement débarrassée de ses biais.

Avant le tournage, j’avais fait des mises en garde à la production, au regard de certaines différences culturelles que je connaissais. Ça s’est avéré tellement inutile! J’en ai eu un peu honte. Qu’est-ce que je pensais qu’il allait arriver? Je n’avais pas à mettre en garde [les gens]! Cela dit, je crois que se rendre compte qu’on a des préjugés, c’est déjà un pas dans la bonne direction, justement pour essayer de les contourner. Si on se contente de dire « ceci n’existe pas », on ne règle jamais rien.

Nouveau-Québec, de Sarah Fortin Photo : Nadine Gomez

On annonçait récemment votre prochain projet, Nitassinan, un documentaire coréalisé avec Joséphine Bacon. La suite logique de Nouveau-Québec?

S.F. : En faisant Nouveau-Québec, je me suis beaucoup questionnée. Durant ces deux dernières années, beaucoup de sujets autochtones sont arrivés au premier plan, et je me suis interrogée sur ma place. Est-ce que j’ai le droit de parler de ça? J’ai eu beaucoup de doutes. Quand le projet de Nitassinan est arrivé, l’idée d’une collaboration avec Joséphine était bien sûr excitante, mais en plus, elle m’a permis de m’intéresser à ces questions sans en porter tout le poids.

Le contenu appartient à Joséphine; elle porte en elle le rapport au territoire, la langue. Mais je peux être là pour épauler, structurer le récit qu’elle a en elle.

Donc, oui, c’est une suite logique des choses pour continuer ce travail.

Nouveau-Québec, en salle le 18 mars. La bande-annonce (source : YouTube)