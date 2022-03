Trumbo : la résistance faite homme

Musicienne, mathématicien, scientifique ou, plus rarement, écrivaine ou juge à la Cour suprême : le cinéma américain a balisé son chemin d’œuvres consacrées aux grands et grandes de l’histoire. Mais rarement, pour ne pas dire jamais, s’était-il intéressé à ceux et celles qui font les histoires : les scénaristes!

Trumbo, de Jay Roach Photo : Les films Séville

Dalton Trumbo : une plume au service des idées

Spartacus, Vacances romaines (Roman Holiday), Exodus, Johnny s'en va-t-en guerre (Johnny Got His Gun)… la feuille de route du scénariste a de quoi impressionner. Toutefois, si Dalton Trumbo est passé à l’histoire, c’est aussi parce que, communiste avéré, il a vu sa carrière brisée par le comité des activités antiaméricaines (lors d’une page pas particulièrement glorieuse de l’histoire du cinéma américain…).

Emprisonné, membre de la tristement célèbre liste des Dix d’Hollywood – des artistes ostracisés en raison de leurs opinions politiques –, il a dû travailler dans la clandestinité durant de longues années.

Trumbo, de Jay Roach Photo : Les films Séville

Un biofilm qui fait briller ses interprètes et ses dialogues

Sur la forme, pas de surprise, soyons honnêtes. Réalisation dynamique, grandes scènes inspirantes dopées par une musique épique, parcours de la déchéance vers la renaissance, importance de la famille, protagoniste ni ange ni démon : tous les passages obligés y sont.

Néanmoins, si Trumbo séduit, c’est entre autres grâce à ses dialogues piquants et pleins d’esprit – pour un film célébrant l’intelligence d’un scénariste, c’est un minimum –, que Bryan Cranston (ludique et attachant), Helen Mirren (parfaite en journaliste à potins vipérine) et John Goodman (en patron de studio tonitruant) prennent apparemment beaucoup de plaisir à dire.

Trumbo, de Jay Roach Photo : Les films Séville

Une plongée fascinante dans l’âge d’or d’Hollywood

Au-delà de son approche conventionnelle, ce qui plaît dans Trumbo, c’est bien sûr le portrait délicieux de cette période classique hollywoodienne : celle des années 40 et 50, où l’usine à rêves fonctionne à plein, mais surtout où l’on comprend que le cinéma est un vecteur idéologique surpuissant. Bien sûr, cela fait peur au pouvoir en place, mais aidera aussi Trumbo à mitonner le scénario d’un des plus grands films sur le courage jamais faits, Spartacus, et à inspirer Kirk Douglas (qui en jouera le héros), grâce à qui Trumbo pourra retrouver son crédit de scénario.

Le courage, version Hollywood? Oui, mais la naïveté n’empêche pas l’inspiration ni l’émotion.



Trumbo, sur ICI Télé le 20 mars, à 1 h 35. La bande-annonce (source : YouTube)