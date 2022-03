Selfie : virtuellement vôtre

L’obsession de la popularité et du clic, le déclin de l’écrit, l’amour virtuel, la dictature des algorithmes, l’anonymat qui permet tout… Les maux créés de toutes pièces par notre environnement de plus en plus numérique sont aussi nombreux que variés.

Et ce sont eux, frontalement, que place Selfie dans sa ligne de mire, alors même qu’il nous vient d’un temps d’avant (2018!), où Zoom et sa cohorte d’ajustements virtuels n’étaient même pas encore sur toutes les lèvres.

Bien sûr, on pourrait appliquer au film sa propre médecine. Car vouloir parler de notre merveilleux monde moderne sous la forme d’un film à sketchs piloté par cinq réalisateurs (Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque) fait flotter un fort parfum de testostérone manquant un tantinet de modernité… Enfin, en 2018, l’idée même d’angle mort n’était probablement pas encore à la mode.

Reste pourtant un film évidemment inégal (c’est la malédiction des films à sketchs et Selfie n’y échappe pas), mais qui manie l’humour noir comme peu se le permettent.

On rit, oui, mais les mâchoires serrées de malaise devant cette famille qui récolte gloire et argent en tenant un journal vidéo de la maladie de leur fils et qui est jalousée et imitée (« les pauvres, c’est la leucémie, ils vont galérer pour le référencement »),