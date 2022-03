3 mots-clés pour mieux lire Le journal d’un vieil homme

Nicolas, médecin et professeur émérite à l’université, est bien conscient que la mort arrive. À 70 ans, il lui reste un an à vivre. C’est le pronostic qu’on lui a donné et qui va peu à peu le forcer à constater qu’il se sent étranger à sa propre vie, celle qu’il mène avec sa seconde femme et leur fille rebelle, et celle qu’il partage avec sa première fille adoptive, comédienne aux prises avec un profond mal-être.

C’est ce désarroi profond et touchant que filme Bernard Émond dans Le journal d’un vieil homme. Voici trois clés pour mieux le comprendre.

Rigueur

Tel un présentateur de nouvelles qui le répéterait trois fois pour être certain d’être bien compris, Bernard Émond semble avoir le mot rigueur tatoué sur la lentille.

Pas une coquetterie, pas un sentiment de trop, pas un effet de style superflu; ses films (Le journal d’un vieil homme comme La neuvaine, La donation ou Contre toute espérance) semblent en effet motivés par l’idée d’atteindre une épure ultime, une ascèse totale, où seule compterait alors la vérité du comportement humain. Si parfois, on peut trouver que cette intégrité formelle (et morale) flirte avec le moralisme, reste qu’elle est souvent porteuse d’une pureté bouleversante.

Intimité

En adaptant Une banale histoire, une nouvelle de Tchekhov, Émond creuse le sillon qui a toujours été le sien, à savoir réussir des portraits intimistes de personnages au bord du gouffre, forcés de confronter leur propre sens moral pour faire face à la vie.

En plans fixes, rythmée par l’utilisation ponctuelle de musiques de Chostakovitch, sa mise en scène sert alors de carcan à une introspection principalement menée en voix hors-champ et qui, tout en émotions contenues, glisse de la mélancolie à la douleur, de l’incompréhension à la lucidité. Avec, heureusement, quelques touches d’ironie et de tendresse.

Lumière

Si les films de Bernard Émond sont sombres et ascétiques, c’est le moins qu’on puisse dire, ils restent néanmoins guidés par une luminosité qui, en général, vient directement des actrices et des acteurs choisis.

Dans le cas du Journal d’un vieil homme, c’est l’immensément touchant Paul Savoie qui hérite de ce rôle de phare dans la nuit.

Car, malgré tout, il porte ce personnage en déroute avec une humanité folle, une douceur qui persiste dans le noir, une intelligence qui refuse de céder au cynisme. Pour accompagner un bilan de fin de vie, voilà qui fait du bien.



Le journal d'un vieil homme