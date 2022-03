Françoise Durocher, waitress : aux sources de notre cinéma

« C’est un métier ben dur, mais c’est un beau métier. »

Elles sont rêveuses, baveuses, timides, arrogantes. Le cœur brisé ou encore plein d’espoir. Innocentes ou exubérantes. Blasées ou amoureuses. Brisées ou effrayées. Elles, ce sont des serveuses – des waitress, comme on disait en 1972 – alors qu’André Brassard, sur un texte de Michel Tremblay, signait pour l’Office national du film (ONF) le court métrage Françoise Durocher, waitress, récompensé des prix du meilleur scénario, du meilleur court métrage et de la meilleure réalisation aux Canadian Film Awards. C’était leur première collaboration avant qu’Il était une fois dans l’Est et Le soleil se lève en retard ne viennent compléter le tableau.

Ces femmes, comme autant de nuances sur la palette de ce métier souvent ingrat de serveuses, captivent entre autres parce qu’elles possèdent cette langue unique, populaire et fière, pleine de panache, que Tremblay a su porter au rang d’art.

Mais filmées par Brassard dans une sorte de collage impressionniste, elles deviennent aussi une, réunies par leur multiplicité même dans cette figure fascinante et fictive de Françoise Durocher, nourrie encore par ce chœur de 24 femmes dont la litanie psalmodiée de commandes d’ordres de toasts et de hot-dogs accompagne le film dans son entièreté.

Françoise Durocher, waitress d'André Brassard Photo : ONF

D’Entre la mer et l’eau douce, de Michel Brault, jusqu’à Laurence Anyways, de Xavier Dolan, la figure de la serveuse a accompagné notre cinéma. Cependant, dans ce court métrage séminal, c’est presque comme si on assistait à sa naissance.

À tel événement, elles sont bien sûr toutes venues; Sophie Clément, Luce Guilbeault, Rita Lafontaine, Monique Mercure, Denise Proulx, Véronique Le Flaguais, Angèle Coutu ou encore Amulette Garneau enfilent l’uniforme et prêtent leur vivacité et leur présence à ce film aussi unique que stylisé.

Hybride entre l’essai cinématographique et le théâtre, entre la tragédie et la comédie populaire, entre le portrait d’ensemble et le regard quotidien, Françoise Durocher, waitress n’est pourtant pas qu’un objet original et singulier.

Il se veut une plongée au cœur même de ce que notre cinéma a dans le ventre – depuis ses débuts! –, dans ce qu’il a de plus audacieux et de plus insolite, dans ce qu’il a de plus inspirant. Vive les waitress!

La bande-annonce (source: YouTube)