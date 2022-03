D’où vient Femmes au bord de la crise de nerfs, de Pedro Almodovar?

Le cinéma de Pedro Almodovar a ceci de génial qu'on y reconnaît son style au premier coup d'oeil: des couleurs (en particulier le rouge), des femmes (l’immense Carmen Maura, notamment), des émotions incontrôlables et un vent de liberté qui emporte tout sur son passage.

Femmes au bord de la crise de nerfs, qu’il a réalisé en 1988, est le film qui l’a fait reconnaître sur la scène internationale (c’est avec ce film qu’il a obtenu sa première nomination pour l’Oscar du meilleur film étranger, alors que c’était le huitième qu’il réalisait). Essayons de comprendre quels ingrédients l’ont aidé à peaufiner sa recette.

La voix humaine, de Jean Cocteau, par Francis Poulenc Photo : Opéra Comique

La poésie, comme chez Jean Cocteau

À l’origine de Femmes au bord de la crise de nerfs, il y a la pièce de théâtre La voix humaine, de Jean Cocteau, que Pedro Almodovar désirait adapter. Ne comptant qu’un acte, la pièce a été entièrement réinventée par le cinéaste, qui a ajouté péripéties et personnages autour d’une même idée forte : une femme est sur le point d’être quittée par son amant, qui est aussi l’un de ses collègues.

Le feuilleton Dallas Photo : CBS

Le kitsch, comme dans les feuilletons télévisés (les soap operas)

Ajoutant personnages et sous-intrigues, menant le tout sur un rythme de vaudeville et de théâtre de boulevard, Almodovar parodie sans doute ces feuilletons d’après-midi aux intrigues interminables, où les relations humaines n’en finissent plus de se complexifier :

le beau-frère de la cousine au troisième degré est-il le père de la sœur du grand-père ou, dans Femmes au bord de la crise de nerfs, l’amie mannequin de l’héroïne est-elle bien complice d’une tentative d’attentat chiite comme le craint la police, et le gaspacho a-t-il été empoisonné?

Johnny Guitare, de Nicholas Ray Photo : Republic Pictures

Le sentimentalisme, comme dans Johnny Guitare, de Nicholas Ray (1954)

Pepa, héroïne de Femmes au bord de la crise de nerfs, est doubleuse pour le cinéma et elle doit prêter sa voix à Joan Crawford dans le classique du cinéma américain Johnny Guitare, notamment lors d’un dialogue sentimental qui devient comme un double exagéré de ce que cette femme vit dans son quotidien.

Comme toujours, le cinéma d’Almodovar se nourrit directement au biberon du grand cinéma classique, et c’est magnifique.

Carrie, de Brian de Palma Photo : MGM

Le style ostentatoire, comme chez Brian de Palma

Comme Brian de Palma, Almodovar n’a jamais eu peur des effets de style ostentatoires, se servant de sa mise en scène flamboyante, pour ne pas dire complètement kitsch par moment, pour soutenir les émotions non moins démesurées de ses personnages.

Huit et demi, de Federico Fellini Photo : Columbia Films

L'onirisme, comme dans Huit et demi, de Federico Fellini (1963)

Dans un magnifique clin d’œil au chef-d’œuvre de Federico Fellini, Almodovar n’hésite pas à inventer une séquence onirique en noir et blanc, où un homme passe en revue une galerie de femmes, chacune illustrant un fantasme masculin. À bien y regarder, on pourra aussi s’amuser à reconnaître un clin d’œil à Fenêtre sur cour, d’Alfred Hitchcock, qu’on vous laisse découvrir.

Le temps d'aimer et le temps de mourir, de Douglas Sirk Photo : Universal Pictures

Les émotions à fleur de peau, comme chez Douglas Sirk

Le mélodrame classique, tel que Sirk en a été le maître d’œuvre, est la pierre angulaire de tout le cinéma de Pedro Almodovar.

On y pleure, on y rit, on y crie, mais avec toujours cette idée forte : seuls les sentiments humains (même ou surtout ceux qui sont extrêmes) rendent la vie digne d’être filmée.

Femmes au bord de la crise de nerfs, le 6 mars à 23 h 30, sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube)