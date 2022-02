Small Axe – Education : sortez les mouchoirs

If you are the small axe, we are the big tree Bob Marley

À la fin de 2019, le réalisateur Steve McQueen (12 Years a Slave, Shame…) frappait un grand coup. Sa série anthologique Small Axe débarquait sur les plateformes de visionnement, confondant tous les amateurs et amatrices de cinéma, qui l’auraient certainement vue gagner Oscar e tPalme d’or n’eût été son lieu de diffusion.

Peu importe d’où elle vient, une grande œuvre est une grande œuvre, et Small Axe, qu’ICI Télé vous invite à découvrir au cours des prochaines semaines, en est assurément une.

Small Axe, ce sont en réalité cinq films consacrés au quotidien et à la réalité des communautés antillaises dans le Londres des années 60 à 80. Cinq regards ambitieux, politiques, historiques et malgré tout contemporains que nous détaillerons ici même, au fil des diffusions.

Small axe: Education, de Steve McQueen Photo : BBC Studios Canada Limited

Education : l’exclusion dès le départ

Education est probablement le film le plus bouleversant de l’anthologie de Steve McQueen.

Car il se penche, sans aucun faux-semblant, sur la naissance même des inégalités et des injustices, dès l’enfance. En suivant l’horrible destin d’un jeune garçon turbulent, aux difficultés de lecture, envoyé dans une école pour enfants aux besoins particuliers, il montre bien comment le système scolaire isole et ostracise dès le départ celles et ceux qui sont jugés différents. Parfois simplement à cause de leur couleur de peau.

Small axe: Education, de Steve McQueen Photo : BBC Studios Canada Limited

Une révolte au féminin

Ce qui est aussi touchant, dans Education, c’est bien sûr le sens de la survie que développe ce petit garçon pour exister dans cet établissement où, avec d’autres, il est littéralement laissé à l’abandon. Mais c’est aussi la révolte de femmes et de mères, conscientes de ces enjeux, qui luttent pour créer un réseau d’éducation parallèle où ces jeunes pourront grandir en étant en contact avec leur culture et leur histoire et ainsi espérer un avenir.

Small axe: Education, de Steve McQueen Photo : BBC Studios Canada Limited

Une illustration implacable de ce qu’est le racisme systémique

Avec une fluidité de mise en scène remarquable et une reconstitution d’un naturel fou, Steve McQueen regarde en arrière pour mieux darder aujourd’hui de son regard implacable. On le comprend rapidement.

Et c’est en contrant un trop plein de didactisme par une approche résolument humaine et intime qu’il dénonce avec force un racisme institutionnalisé qui sépare les enfants en réservant aux Blancs et aux Blanches le droit d’avoir des rêves et un avenir. Comment ne pas en pleurer?

Small axe - Education, sur ICI Télé le 27 février à 23 h 30. La bande-annonce (source : YouTube, uniquement offerte en anglais)