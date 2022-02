Matthias et Maxime : l’amour, l’amitié et les hommes, selon Xavier Dolan

Pour certains, ça n’apparaîtra peut-être pas réaliste, mais mon but, c’est que certains hommes qui appartiennent à un échantillon hétéronormatif voient ce film et se reconnaissent ou se projettent dans les figures de ces hommes-là, de la modernité, et qu’ils réalisent qu’eux aussi peuvent avoir cette ouverture d’esprit et cette souplesse dans la façon dont ils peuvent penser. Xavier Dolan

Sur cette question propre à pas mal d’histoires, Xavier Dolan a construit une fable ultracontemporaine où ce fameux baiser vient bouleverser la vie de deux amis et celle de tout leur groupe. Moins échevelé, plus posé, plus sentimental et moins émotif que dans ses œuvres précédentes, Xavier Dolan a surtout expérimenté la fabrication d’un film entre amis, ayant emmené toute sa bande (Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Catherine Brunet et bien sûr Anne Dorval) dans son sillage.

Nous l’avons rencontré.

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière

Est-ce que vous avez le sentiment que vos deux tournages précédents (Juste la fin du monde et Ma vie avec John F. Donovan),plus imposants, vous ont fait évoluer comme cinéaste, et comment ont-ils nourri la création de Matthias et Maxime?

Xavier Dolan : Chaque film nourrit le suivant. Les erreurs, notamment, me nourrissent et me guident dans mes choix successifs. Mais je ne dirais pas que ces deux films m’ont donné envie de faire celui-ci. Matthias et Maxime n’est pas une réponse à quoi que ce soit. Aucun ne l’est, en réalité. Même si après la flamboyance et les débordements de Laurence Anyways, j’ai eu envie de faire Tom à la ferme, davantage dans l’épure, dans des tonalités délavées, brutes, terreuses.

Pour Matthias et Maxime, j’avais envie de parler d’amour, et de mes amis, et j’ai combiné les deux. Stylistiquement, j’ai essayé plein de trucs dans ma vie. Là, j’ai eu envie de me concentrer sur les personnages,

et pour le réussir, j’ai voulu m’appuyer sur une palette de couleurs pastel pour créer un film assez lumineux, diurne, où le soleil brûlerait un peu, où on n’aurait pas peur de surexposer. Avec André Turpin à la caméra et Colombe Raby aux décors, on a voulu ce film plus doux.

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Sons of Manuel

On sent, au-delà de l’histoire du film, un certain plaisir à revenir au Québec, non?

X.D. : Les gens me transfèrent ce plaisir-là, je crois. Certains ont vécu des déconvenues personnelles par rapport à mes films précédents, d’autres se disent : « Ça a été tellement long avant que Donovan prenne l’affiche, ça a dû être tellement douloureux. » Mais pour moi, l’expérience de ce film, sur le plateau, avec Natalie Portman qui riait grassement de mes blagues – avec son rire grave que j’adore et que je trouve fantasmagorique –, c’était très plaisant! L’expérience a été plus pénible sur le plan de la postproduction, du montage, de la venue au monde du film. Quant à Juste la fin du monde, la réception critique américaine à Cannes a compliqué la vente du film aux États-Unis et entaché sa réputation mondialement. Mais pour moi, ce sont deux expériences qui m’ont beaucoup apporté. Je ne suis pas blasé, j’en suis fier, même s’ils sont criblés de trucs que je déteste, comme tous mes films!

Dans ce contexte, Matthias et Maxime était tout simplement la prochaine histoire que j’avais envie de raconter, avec des gens avec qui j’avais envie de travailler. Cependant, je ne mentirai pas en disant que je savais que ça allait être une expérience heureuse, que je ne pouvais pas me tromper avec ces gens-là.

Je savais aussi qu’on quitterait le tournage après trois semaines pour aller à Toronto pour la première de Donovan, que ça se passerait mal, mais j’ai pu le traverser avec la certitude que j’allais retourner ensuite dans un environnement tellement bienveillant, agréable et amical que je pouvais m’en foutre.

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière

Le ton , dans Matthias et Maxime, est un peu plus du côté de la comédie. Est-ce un effet de la présence de votre bande?

X.D. : Ils sont drôles et ils me font rire, c’est sûr.

Mais j’ai toujours mis beaucoup d’humour dans mes films; je trouve important que ça côtoie l’émotion, comme dans la vie, et pour qu’on ne sombre pas dans des films qui se prennent trop au sérieux ou qui s’éparpillent dans des gags inutiles.

Je ne considère pas Mathias et Maxime comme une comédie non plus, ce serait plus un drame de mœurs ou social…

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière

Ou une comédie romantique…

X.D. : Oui, mais en même temps, il y a des codes de film familial et de comédie romantique dans mes films depuis toujours.

Je suis un enfant des années 90, je n’ai pas grandi avec une culture particulièrement sophistiquée. On est plus dans les références à Maman, j’ai raté l’avion que dans celles à Stalker, mettons.

Le ton est comique, oui, mais davantage au début. Puis il y a un virage vers la nostalgie, l’émotion, la fragilité de tous les personnages, la violence, la tension sous-jacente. Il reste toujours un peu d’humour, à la fin, mais je pense qu’il y a une inversion des tons.

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière

Matthias et Maxime, c’est aussi un regard sur la masculinité, dans ce qu’elle peut avoir de flou, de complexe. Est-ce que vous l’avez aussi pensé comme une sorte de réponse aux modèles masculins véhiculés par le cinéma?

X.D. : Complètement. Ça me ravit d’entendre cela. Ces personnages sont imaginés par un gai qui aurait voulu les côtoyer toute sa vie. Ça n’a pas été le cas.

Socialement, au Québec, on a très peu de figures de proue inspirantes quand on se demande comment on peut redéfinir nos modèles de masculinité. On est plutôt dans la moquerie ou dans l’antagonisme avec cette modernité. Mathias et Maxime, oui, essaie de bousculer certains mythes et a priori.

Pour moi, en plus, ces gars sont super masculins, mais celui qui a le personnage qui exulte la masculinité la plus physique, la plus traditionnelle, eh bien c’est lui qui vient à la rescousse de son ami quand il est humilié. J’avais un besoin de renverser les présomptions des gens, de montrer que ce personnage [celui de Samuel Gauthier] est le plus protecteur de son ami qui, lui, est en plein questionnement sur sa masculinité, son identité, ses sentiments. Pour moi, c’est essentiel. Pour certains, ça n’apparaîtra peut-être pas réaliste, mais mon but, c’est que certains hommes qui appartiennent à un échantillon hétéronormatif voient ce film et se reconnaissent ou se projettent dans les figures de ces hommes-là, de la modernité, et qu’ils réalisent qu’eux aussi peuvent avoir cette ouverture d’esprit et cette souplesse dans la façon dont ils peuvent penser. Quand le film commence, on peut bêtement s’imaginer que certains personnages dans ce groupe vont être homophobes, mais c’était super important pour moi de donner cette version-là de la réalité : un groupe de gens qui sont susceptibles, parce qu’ils portent ça en eux depuis toujours, d’ostraciser la communauté queer, mais qui vont ailleurs.

Matthias et Maxime, sur ICI Télé le 25 février, à 23 h 05. La bande-annonce (source: YouTube)