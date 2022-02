Gueule d’ange : l’enfance écorchée

Les enfants seuls, on les jette à la poubelle. -Eli, dite Gueule d’ange

Dans les yeux d’Eli, 11 ans, Marlene, sa mère, est une princesse, longs cheveux blonds, cils interminables et robes lamées comprises. Et qu’importe si elle boit trop. Eli n’a qu’à faire pareil. Mais comme dans tous les contes de fées minables, la réalité, de rose orangé, redeviendra triste à en pleurer. Et Marlene, partie on ne sait où, dans Dieu sait quels bras, laissera Eli seule. Oui, seule, dans un appartement niçois, dans lequel la petite fille se débrouillera comme elle peut, allant encore à l’école, où les autres enfants la rejettent aussi.

L’abandon, la négligence, l’insécurité, l’alcoolisme, la maternité défaillante… Autant de thèmes que le cinéma a souvent traités du côté le plus sombre, voire misérabiliste. Dans Gueule d’ange, le premier film réalisé par Vanessa Filho, le choix a plutôt été fait de déverser une pluie de paillettes sur le sordide.

Tons lumineux, décor balnéaire, naturalisme aux mouvements souples, gros plans et découpes quasi sensuels… Le conte habille le récit. Mais comme les maquillages les plus outranciers ne cachent jamais réellement les cernes, le réel perce et fait mal.

Gueule d'ange, de Vanessa Filho Photo : Axia Films

Gueule d’ange est assurément un film troublant. Un film où l’on s’aime mal, un film où les femmes perdues cherchent dans l’alcool l’illusion d’être bien, un film où les petites filles doivent devenir adultes bien trop tôt et crient à en percer les armures les plus solides.

Mais Gueule d’ange est aussi une célébration de la force, de la résilience, de ce qui fait que l’on tient debout, malgré les coups, malgré le laid, malgré les blessures.

L’équilibre alors trouvé par le film est douloureux. Et s’il tient quelque part entre le plus glauque et l’espoir que l’amour, toujours, pourra réparer les failles, c’est aussi grâce au duel d’actrices que se livrent la grande et la petite (en taille, seulement).

La grande, c’est Marion Cotillard, parfaite en Barbie désarticulée, en Gena Rowlands de supermarché, dont les minijupes moulantes habillent à peine l’immense désarroi, en femme odieuse qu’on aura pourtant tant envie de consoler.

Le jeu, comme les faux cils, est souligné, intense, proche du grotesque. Mais c’est bien ce qui rend Marlene, incapable de retenue, si émouvante. Et la petite, véritable révélation de ce film qui rentre droit au cœur, c’est Ayline Aksoy-Etaix, 8 ans au moment du tournage, bloc de détermination aux grands yeux si avides d’amour qu’ils en deviennent des trous vertigineux. C’est elle, petit bout de femme, qui porte Gueule d’ange vers des sommets, incarne dans son corps même cette poésie tantôt malaisante, tantôt bouleversante. C’est elle qui fait croire que malgré tout, les contes de fées ne sont pas toujours de pures inventions.

