Small Axe – Alex Wheatle : trouver sa place

If you are the big tree, we are the small axe Bob Marley

À la fin de 2019, le réalisateur Steve McQueen (12 Years a Slave, Shame…) frappait un grand coup. Sa série anthologique Small Axe débarquait sur les plateformes de visionnement, confondant tous les amateurs et amatrices de cinéma, qui l’auraient certainement vue gagner Oscar et Palme d’or si ce n’avait été son lieu de diffusion.

Peu importe d’où elle vient, une grande œuvre est une grande œuvre, et Small Axe, qu’ICI Télé vous invite à découvrir au cours des prochaines semaines, en est assurément une.

Small Axe, ce sont en réalité cinq films consacrés au quotidien et à la réalité des communautés antillaises dans le Londres des années 60 à 80. Cinq regards ambitieux, politiques, historiques et malgré tout contemporains que nous détaillerons ici même, au fil des diffusions.

Alex Wheatle : de quoi dépend l’inclusion?

Si bien sûr tout le monde rêve d’une société plus inclusive, comment y parvenir?

C’est bien le sujet d’Alex Wheatle, dans lequel Steve McQueen s’interroge avec une lucidité renversante sur le destin d’un jeune garçon noir, orphelin élevé dans des foyers blancs, et qui, devenu adulte, tente de comprendre où est sa place.

Une histoire vraie

Si les autres épisodes de Small Axe s’inspirent plus ou moins fidèlement de cas réels, Alex Wheatle, lui, revendique bien plus clairement son aspect biographique.

Car Alex Wheatle, interprété par Sheyi Cole avec beaucoup de présence, est bel et bien un écrivain britannique, né à Londres de parents jamaïcains, et toujours vivant.

Et comme le décrit le film, c’est son emprisonnement, après les émeutes de Brixton en 1981, qui l’aidera à trouver sa voix d’auteur et l’encouragera même par la suite à revenir en prison pour y donner des cours et des conférences.

L’empathie au premier plan

Alex Wheatle ne baisse jamais le regard sur les sévices et les abus subis par son héros. Mais Steve McQueen opte pour une approche dont l’empathie et la tendresse sont indéniables. Avec une grande finesse, il observe en effet toujours du point de vue de Wheatle comment son éducation loin de sa communauté l’isole et l’ostracise, mais également comment son passage en prison lui fait prendre conscience de l’importance de la lecture et de la culture pour s’en sortir.

Et c’est en abandonnant colère et ressentiment, en s’ouvrant sans jugement et avec bienveillance à tout ce qui le constitue qu’il y parviendra.

Alex Wheatle, sur ICI Télé le 20 février à 23 h 25.