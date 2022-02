L’événement : le film qui porte bien son nom

À l’été 2021, elle gagnait le Lion d’or du Festival de Venise, coiffant au poteau quelques grands noms du cinéma mondial, dont Paolo Sorrentino, Jane Campion et Pedro Almodovar. Une récompense inespérée pour Audrey Diwan, réalisatrice encore peu connue sur les terres cinéphiles – un de ses principaux faits d’armes est d’avoir coscénarisé l’ignoble Bac Nord…

Mais une récompense légitime tant L’événement, plus intime mais pas moins politique que le génial 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu, rafle tout sur son passage.

L'événement, d'Audrey Diwan Photo : Maison 4:3

Un sujet bouleversant

« Je me suis fait engrosser comme une pauvre » –Anne

Nous sommes dans la France de 1963. Anne, brillante étudiante issue d’un milieu prolétaire, sait que si elle garde le bébé qu’elle a dans son ventre, c’est tout son avenir qui en sera hypothéqué, puisqu’on attendra d’elle qu’elle se consacre à sa maternité dans ce monde où la réussite des femmes est une exception. Mais à cette époque, l’avortement est illégal, et pour Anne commence un véritable chemin de croix, entre mensonges honteux, solitude forcée et clandestinité dangereuse.

Et c’est avec une colère que l’on sent bouillonner dans chaque plan que Diwan replonge frontalement dans cet univers – pas si lointain – où être enceinte pouvait équivaloir à une véritable condamnation.

L'événement, d'Audrey Diwan Photo : Maison 4:3

Une adaptation brillante d’un roman d’Annie Ernaux

Écrivaine indispensable, Annie Ernaux s’est toujours singularisée par son approche résolument intime et autobiographique. Un défi pour quiconque envisage d’adapter ses textes pour le cinéma. Mais Audrey Diwan, la caméra collée sur son héroïne, le relève haut la main en tirant de ce roman écrit en 2000 la substantifique moelle pour réussir un portrait d’héroïne saisissant. Montage vif, mise en scène tactile, presque charnelle, tension constante, mise en images crue, parfois choquante :

la cinéaste déploie ses outils avec une force rare, nous immergeant complètement dans ses images, jusqu’au vertige, jusqu’à la fureur. Car L’événement est un film physique, douloureux, enrageant.

L'événement, d'Audrey Diwan Photo : Maison 4:3

Une actrice phénoménale

Elle est de chaque plan. Souvent en gros plan, son visage raidi par son tumulte intérieur. Elle, c’est l’actrice franco-roumaine Anamaria Vartolomei, découverte enfant dans My Little Princess d’Eva Ionesco, mais qui dans L'événement se révèle une jeune comédienne pleine d’une maturité fascinante. Timide, parfois sévère, elle garde le menton droit et l’œil farouche, commandant une empathie et un attachement à son personnage dont la détermination et le trouble sont bouleversants.

Et dans cette France des années 60, dont le cinéma nous a tant montré l’insouciance, elle est celle par qui l’on peut regarder sans honte, mais avec colère, la cruauté d’un monde qui refuse toute liberté aux femmes.

L’événement, d’Audrey Diwan, en salle le 18 février. La bande-annonce (source : YouTube)