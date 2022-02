Le daim : le blouson qui rend fou

Si Quentin Dupieux a toujours aimé le bizarre, le déjanté, le déglingué (de son premier, Steak, à son plus loufoque et policier, Au poste!), il a aussi toujours associé à ses idées étranges une forme d’humour, parfois noir, qui permet la distance, le petit pas de côté associé aux comédies.

Car depuis qu’il a acheté son blouson en daim à franges (offert avec un caméscope numérique), c’est plus qu’une obsession qu’il a développée : c’est une seconde identité : celle d’un pseudocinéaste, rêvant maintenant d’être en daim de la tête aux pieds, et qui convainc la serveuse d’un bar local, monteuse à ses heures, de croire à son projet – celui d’un film sur un homme voulant être le seul au monde à porter un blouson – sans tout lui dire, bien sûr.

Il y a du thriller, de la mise en abyme, de l’horreur et du noir dans Le daim. Mais aussi du western crépusculaire dans ce décor montagnard des Pyrénées plein de brume, de bois et d’angoisse sous-jacente (et pas juste à cause des franges!).