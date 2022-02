Licorice Pizza : le cadeau aux cinéphiles

Du cinéma de Paul Thomas Anderson, on connaît les grandes fresques, les regards fins et brutaux sur les relations de domination et de soumission entre hommes, symbolisant bien les forces à l’œuvre en Amérique, comme The Master ou There Will Be Blood. Quel heureux changement de registre avec Licorice Pizza! Car cette fois, c’est d’amour qu’il nous parle, alors qu’il suit Gary, 15 ans, acteur à l’âme d’entrepreneur, qui tombe follement amoureux d’Alana, 25 ans et un peu perdue. Toujours en grand, toujours en beau. Mais en nous faisant un bien fou.

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson Photo : MGM

California Dreamin’…

C’est dans la Californie des années 70, du côté de Los Angeles, que traîne Licorice Pizza. Du côté d’un temps prédésillusion, préparanoïa. Du côté de la jeunesse, surtout, qui arpente les boulevards en se démenant d’audition en contacts pour se faire une place. L’usine à rêves fonctionne à plein, mais Anderson a sa lentille ailleurs :

les adultes (dont Sean Penn en acteur célèbre casse-cou et Bradley Cooper en producteur violent), fats, ridicules et arrogants, ne sont rien devant la fougue déterminée, passionnée, idéaliste de ces jeunes gens qui mènent son film de leur géniale énergie nonchalante.

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson Photo : MGM

Deux jeunes premiers formidables

On dira que c’est l’ADN. Ou quelque chose d’inné.

Reste que dans le rôle de Gary, le fils de Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, fait des merveilles.

Regard déterminé sur corps pataud, il fait face à la jeune Alana Haim, butée et vive, aussi bizarrement attachante que lui. Deux jeunes interprètes à mille lieues des clichés, qui portent le film avec allégresse, formidables babounes et tonus.

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson Photo : MGM

Des lits d’eau, des machines à boule et beaucoup de cinéma

Superbement filmé en 35 mm, textures et reliefs compris, aussi esthétique que chaleureux, le film recrée ces années et leur parfum de légèreté et d’expériences sans limite sans une once d’artifice pour dresser les contours d’un monde plein de possibilités et d’ouvertures. Et c’est au gré d’une bande-son démente (de Nina Simone à David Bowie, en passant par Bing Crosby et The Doors), de travellings souples, de gros plans hilarants qu’on plonge dans cette histoire d’amour peu commune, atmosphérique, drôle, libre et entêtante.

Le cadeau parfait pour celles et ceux qui se sont ennuyés du cinéma.

Licorice Pizza, en salle le 11 février. La bande-annonce (source : YouTube)