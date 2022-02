10 bonnes raisons de découvrir Drive My Car

Il arrive qu’un film nous saisisse. Comme s’il nous transportait dans un ailleurs merveilleux duquel nous ne savons pas si nous voulons repartir. C’est le cas avec le fantastique Drive My Car. Voici pourquoi.

Parce qu’il a déjà gagné le prix du scénario ainsi que le prix de la critique au Festival de Cannes, et que tous les pronostics l’annoncent avec raison comme, au minimum, le prochain lauréat de l’Oscar du meilleur film étranger.

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi Photo : EyeSteel Films

Parce qu’il se tient au plus près d’une vie aussi simple qu’extraordinaire : celle d’un acteur et metteur en scène qui, après un drame, accepte d’aller à Hiroshima pour y monter une nouvelle version d’Oncle Vania, de Tchekhov.

Parce que Drive My Car invente deux personnages de femmes dont l’expressivité et l’intériorité n’ont pas besoin de mots pour envahir le récit : une chauffeuse et une jeune actrice muette.

Parce que Ryusuke Hamaguchi y adapte un extrait du recueil Des hommes sans femmes d’Haruki Murukami et qu’il le fait avec l’intelligence et la grâce de ceux et celles qui savent donner vie aux mots sans même que cela se remarque.

Parce que sa base littéraire et son intrigue théâtrale servent de socle à une mise en scène de cinéma aussi pure qu’entêtante, de celles qui nous prennent dans leurs filets sans même que nous nous en rendions compte.

Parce qu’il joue avec le rythme d’une façon extraordinaire, tendant l’élastique en prenant son temps, le relâchant en nous surprenant, jusqu’à inventer une sorte de suspense du quotidien fascinant.

Parce que voilà bien un film qui n’a pas peur du mystère, de la profondeur et du non-dit, et que nous le remercions de nous faire ainsi confiance.

Parce qu’en une scène de souper tendre et belle, il réussit un moment de cinéma d’une humanité inoubliable, de ceux qui nous réchauffent l’âme et nous tiennent au chaud l’année entière.

Parce que l’expérience humaine qu’il y déploie frappe par son universalité bouleversante, rappelant que, quelles que soient notre nationalité, notre situation ou notre occupation, nous parlons tous et toutes le même langage, avons tous et toutes les mêmes secrets et blessures.

Parce que la beauté et la lumière qui inondent le film n’ont besoin d’aucun artifice pour nous toucher droit au cœur. Les personnages vivent, simplement, sans qu'il soit nécessaire d’enfiler de gros sabots narratifs, et leur apparente réserve n’est en réalité qu’une façon d’ouvrir encore plus d’espace au spectateur et à la spectatrice. Quelle liberté!

Drive My Car, à voir en salle. La bande-annonce (source : YouTube)