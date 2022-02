L’archive du mois : l’actrice Rachel Mwanza

En 2012 sortait sur nos écrans un film qui, en plus de connaître un succès critique et public, allait bouleverser la vie de ses artisans et artisanes : Rebelle. Car si le film, portrait dur et pourtant empreint de poésie de la réalité des enfants soldats, tourné au Congo, allait propulser son réalisateur Kim Nguyen jusqu’à une nomination pour l’Oscar du meilleur film étranger, il allait également changer la vie de son actrice.

Rachel Mwanza, qui y interprétait Komona, jeune fille de 12 ans enlevée par des rebelles, gagnait en effet en février 2012 le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin, une récompense qui allait être suivie de plusieurs autres.

Mais comme le montre cette rencontre en 2014 avec la jeune femme et la productrice Anne-Marie Gélinas, qui l’a accueillie chez elle, c’est également en février 2012 que s’est façonné son destin, marqué par cette idée forte qu’elle notait dans sa biographie : Je veux qu’on sache que tout est possible.