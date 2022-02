Cinq films de Jeux olympiques d’hiver sur le podium

Courses, athlétisme, équitation, natation… Les Jeux olympiques d’été ont souvent vu leurs disciplines devenir de beaux sujets de fiction (des Chariots de feu jusqu’à un épisode au cinéma d’Astérix). Mais qu’en est-il des Jeux d’hiver? C’est plus rare. Nous avons tout de même déniché cinq films ayant comme toile de fond les Jeux olympiques d’hiver!

Les rois du patin, de Josh Gordon et Will Speck Photo : Paramount

Tout en pirouettes avec Les rois du patin (Blades of Glory), de Will Speck et Josh Gordon (2007)

Le merveilleux monde du patinage artistique en prend pour son grade dans ce récit d’une rivalité sanglante, née aux Jeux olympiques de Montréal (qui sont ici inventés de toutes pièces), entre un patineur particulièrement macho et vulgaire (l’impayable Will Ferrell) et une jeune recrue un brin plus raffiné (Jon Heder).

La comédie a de grosses ficelles, mais inutile de bouder son plaisir : c’est efficace. En plus, on y donne une jolie petite leçon sur les bienfaits de la solidarité entre sportifs.

Le film Les apprentis champions relate l'histoire de quatre bobeurs jamaïcains qui ont participé aux Jeux d'hiver de 1988. Photo : Fox

Tout en détermination avec Les apprentis champions (Cool Runnings), de Jon Turtletaub (1993)

Une équipe de bobsleigh? Tous les quatre ans, on en croise aux Jeux. Mais une qui vient de Jamaïque? Et qui n’a jamais vu de neige?

Inspirée de la véritable histoire de l’équipe qui a ému aux larmes les gens aux Jeux de Calgary en 1988, le film, mi-comédie, mi-leçon de vie, est resté dans les esprits, peut-être pas comme une grande œuvre, mais comme le genre de petit divertissement sympathique et humaniste à regarder en famille.

Moi, Tonya, de Craig Gillespie Photo : LuckyChap Entertainment

Tout en rivalité avec Moi, Tonya (I, Tonya), de Craig Gillespie (2017)

Elle n’a pas d’éducation, mais une mère tyrannique. Cela suffira à propulser la jeune Tanya Harding sur les devants de la scène du patinage mondial, jusqu’à ce qu’elle soit accusée de complicité après que son mari eut engagé des malfrats pour intimider sa rivale, Nancy Kerrigan. Trop tiré par les cheveux? C’est pourtant l’histoire résolument vraie que raconte Moi, Tonya, qui réinvente de façon ultraludique le principe même du film biographique.

Le tout est drôle, dynamique, attachant et porté par deux actrices épatantes : Margot Robbie et Allison Janney (toutes deux nommées pour un Oscar pour ces rôles).

La descente infernale, de Michael Ritchie Photo : Paramount

Tout en vitesse avec La descente infernale (Downhill Racer), de Michael Ritchie (1969)

Aux Jeux de Grenoble, l’équipe américaine de ski a des soucis : elle ne sait que faire de sa jeune recrue, un skieur ultratalentueux, mais aussi rebelle qu’égoïste.

Sorte de Top Gun de la poudreuse, La descente infernale a surtout gagné ses galons grâce à son dispositif de caméra embarquée, ultranovateur pour l’époque, qui rendait les courses vertigineuses,

et à l’interprète de la jeune tête brûlée, Robert Redford, qui s’est véritablement immiscé au sein de l’équipe nationale aux Jeux de 68 pour préparer le rôle!

Miracle, de Gavin O'Connor Photo : Walt Disney Pictures

Tout en lancer frappé avec Miracle, de Gavin O’Connor (2004)

Un palmarès spécial Olympiques d’hiver ne peut évidemment pas être complet sans un film de hockey!

Dans le genre, la médaille d’or va sans doute à Miracle, récit de l’épopée des hockeyeurs américains aux Jeux de Lake Placid, en 1980, jusqu’à la victoire contre les terrifiants joueurs de l’équipe russe. Sous la houlette de Kurt Russell, qui joue l’entraîneur, l’équipe devient alors le symbole du triomphe de l’Ouest sur l’Est (nous sommes en pleine guerre froide et le film n’oublie jamais de le rappeler) et fait des Jeux le théâtre d’affrontements sportifs autant que géopolitiques.

Bons Jeux olympiques à tous et toutes!