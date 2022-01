Small Axe - Red, White and Blue: la double exclusion

À la fin de 2019, le réalisateur Steve McQueen – Esclave pendant douze ans (12 Years a Slave), La honte (Shame)…– frappait un grand coup. Sa série anthologique Small Axe débarquait sur les plateformes de diffusion en continu, confondant tous les amateurs et amatrices de cinéma, qui l’auraient certainement vue gagner Oscar et Palme d’or n’eût été son lieu de diffusion.

Or, peu importe d’où elle vient, une grande œuvre est une grande œuvre, et Small Axe, qu’ICI Télé vous invite à découvrir au cours des prochaines semaines, en est assurément une.

Small Axe, ce sont en réalité cinq films consacrés au quotidien et à la réalité des communautés antillaises dans le Londres des années 60 à 80. Cinq regards ambitieux, politiques, historiques et malgré tout contemporains que nous détaillerons ici même, à mesure de leur diffusion.

Red, White and Blue : la police dans la mire

Si les relations entre les communautés afro-antillaises et la police restent un sujet particulièrement explosif, Red, White and Blue déplace intelligemment son regard pour nous en faire saisir une autre dimension.

Car au cœur de cet épisode évolue un jeune homme d’origine jamaïquaine résolu à devenir lui-même policier, au point de quitter sa carrière scientifique; une profession qui le fait rêver, mais dont la réalité viendra bien vite lui rappeler qu’il n’y a peut-être pas sa place autant que d’autres.

Une réflexion brillante sur l’inclusion

Bien sûr, la question de l’inclusion d’un jeune homme noir dans les forces de police – et de son accueil par ses collègues blancs et blanches dans l’ensemble – est creusée, mais elle se double également d’une autre interrogation : celle concernant la place du jeune homme dans sa propre communauté.

C’est que, aux yeux de ses semblables, joindre le milieu qui les oppresse et les opprime constitue une forme de trahison. Une double exclusion, en quelque sorte, finement observée par Steve McQueen.

John Boyega, tout en silence et en force

John Boyega a commencé sa carrière dans le formidable Attack the Block, avant de la poursuivre dans les Star Wars. Il a également été la figure de proue du mouvement Black Lives Matter (La vie des Noirs compte) à Londres durant l’été 2020. Or, c’est avec une présence folle qu’il amène son militantisme et sa détermination dans le rôle de ce jeune homme de 26 ans tiraillé entre ses loyautés;

un rôle inspiré du véritable destin de Leroy Logan, jeune policier noir persuadé que le changement viendrait de l’intérieur.

Small axe - Red, White and Blue, sur ICI Télé le 30 janvier, à 23 h 30. La bande-annonce (source : YouTube, disponible uniquement en anglais)