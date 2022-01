L’archive du mois : IXE-13

Janvier 1972. Un objet filmique pour le moins insolite débarque sur les écrans du Québec : IXE-13, réalisé par Jacques Godbout et qui deviendra culte avec les années.

Comédie psychédélique et musicale, la production de l’ONF qui relate les aventures démentes de l’as des espions canadiens contre de méchants communistes (basée sur le roman-feuilleton de Pierre Saurel) manie parodie et satire pour mieux faire briller tout le talent comique des Cyniques (André Dubois, Marc Laurendeau, Serge Grenier et Marcel Saint-Germain).

Pour nous souvenir de cet événement particulier de l’histoire du cinéma québécois et commencer l’année du bon pied, nous vous proposons de (re)voir ce vox pop réalisé à la sortie de la première du film et diffusé dans l’émission Boubou en 1972, alors que spectateurs et spectatrices livrent leurs impressions sur le film. Notre préférée? Louise Forestier, je ne pensais pas que c’était une si bonne comédienne!