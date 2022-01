Portrait de la jeune fille en feu : l’émotion et le cinéma purs

Une femme qui peint, une autre qui doit être peinte, sur une île à laquelle on n’accède que par bateau, dans un château austère, en 1770.

Et voilà qu’à partir de quelques éléments choisis, Céline Sciamma compose un film passionnant et fougueux; le genre de film qui secoue le cocotier des idées reçues, tout en manifestant un geste de cinéma aussi pur que magnifique.

Le genre de film qui réussit à donner vie, sans racolage ni complaisance, aux grandes idées que sont la liberté, la soumission, l’émancipation, la résistance.

L’éveil à la sexualité d’adolescentes (Naissance des pieuvres), l’identité de genre (Tomboy), la violence au féminin (Bande de filles) : en trois films, Céline Sciamma avait tissé sur ces préoccupations contemporaines les contours d’une œuvre rigoureuse et impressionnante, dont la vitalité n’avait d’égale que la richesse. Mais avec Portrait de la jeune fille en feu, la réalisatrice-scénariste dépasse toutes les attentes.

Portrait de la Jeune Fille en Feu de Céline Sciamma Photo : Courtoisie du TIFF/Courtoisie du TIFF

Prix du scénario au Festival de Cannes, scandaleusement ignoré aux César (on se souvient encore du tonitruant "on se lève et on se casse!" de l’actrice Adèle Haenel), Portrait de la jeune fille en feu est de ces films qui happe au premier coup d’œil quiconque le regarde et dont personne ne peut détourner le regard, comme subjugué par l’intensité, la rigueur et l’érotisme émanant de la relation entre ces deux femmes qui refusent une vie qu’on a décidée pour elles.

Rebelles et modernes, elles sont aussi l’occasion pour Sciamma de rappeler qu’elle n’est pas qu’une cinéaste capable de donner vie et profondeur aux univers les plus fermés, mais qu’

elle est aussi et surtout une scénariste formidable, plongeant dans son histoire avec fièvre, l’habillant de répliques qu’on prendrait comme mantras; pensons à « c’est un sentiment doux à vivre, l’égalité » ou « être libre, c’est être seule ».

Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma Photo : Pyramide Distribution

Mais, bien sûr, si ces deux femmes marquent tant l’écran et les esprits, c’est qu’elles sont incarnées, charnellement, passionnément, par deux actrices d’exception : Noémie Merlant – dont le regard noir, libre et fiévreux semble fouiller celui et celle qui la regardent jusqu’au plus profond de l’âme – et Adèle Haenel, terrienne, lumineuse et d’une douceur inédite, qui incarne jusqu’au vertige les sacrifices qu’exige le désir de liberté des femmes.

À la lueur d’une bougie, nimbées dans des plans veloutés, encadrées par des images fixes et sublimes qui commandent le respect et l’attention, elles sont, au même titre que Sciamma, porteuses d’une dignité et d’une force bouleversantes.

Elles sont le feu et la colère, le désir et la violence. Elles sont celles qui donnent à voir la puissance du regard féminin, intime et spirituel, physique et solennel. Un véritable tour de force.

La bande-annonce (source : YouTube):