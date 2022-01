If you are the big tree, we are the small axe Bob Marley

Fin 2019, le réalisateur Steve McQueen (12 Years a Slave, Shame…) frappait un grand coup. Sa série anthologique Small Axe débarquait sur les plateformes de visionnement, confondant tous les amateurs et amatrices de cinéma, qui l’auraient certainement vue gagner Oscar et Palme d’or, n’eût été son lieu de diffusion.

Peu importe d’où elle vient, une grande œuvre est une grande œuvre. Et Small Axe, qu’ICI TÉLÉ vous invite à découvrir au cours des prochaines semaines, en est assurément une.

Small Axe, ce sont en réalité cinq films consacrés au quotidien et à la réalité des communautés antillaises dans le Londres des années 60 à 80. Cinq regards ambitieux, politiques, historiques et malgré tout contemporains que nous détaillerons ici même, à mesure de leur diffusion.

Small axe: Mangrove, de Steve McQueen Photo : BBC Studios Canada Limited

Mangrove, un premier épisode pour réveiller notre combativité

McQueen, dont la famille vient des îles de Grenade et de la Trinité, n’a pas la caméra lâche ou timide.

Et alors que le mouvement Black Lives Matter battait son plein, en particulier à Londres, c’est exactement parce combat pour la justice et contre la discrimination qu’il décidait de commencer Small Axe. Car l’histoire qu’il y raconte, qui révolte et indigne, est parfaitement vraie : c’est celle du procès des Neuf de Mangrove, en 1971. Un procès inique au cours duquel des membres de la communauté qui manifestaient pour que cesse le harcèlement par la police dont ils étaient victimes dans le restaurant de Notting Hill où ils se réunissaient ont été accusés d’incitation aux émeutes…

Small axe: Mangrove, de Steve McQueen Photo : Des Willie

De la fougue et de l’indignation : les bons ingrédients pour entamer une année

Si Mangrove touche et électrise autant, c’est qu’il incarne avec passion et détermination un combat universel : celui pour la dignité humaine.

Mais McQueen, metteur en scène d’une finesse remarquable, ne se contente pas d’une approche théorique ou idéaliste : il fait vivre ses personnages et ses lieux (le restaurant, la rue et la salle du tribunal) d’une façon tellement organique, tellement sentie qu’il semble impossible de ne passe laisser gagner par leur énergie.

Small axe: Mangrove, de Steve McQueen Photo : BBC Studios Canada Limited

Des performances enlevantes

Un restaurateur au bord du gouffre soutenu par sa communauté, des activistes, une militante des Black Panthers… Des policiers d’une violence inouïe, des juges et avocats n’hésitant pas à les favoriser ouvertement. A priori, ce schisme aurait pu conduire à des interprétations unidimensionnelles ou manichéennes. Il n’en est rien, tant chaque acteur et actrice incarne son rôle avec une ferveur et un dévouement impressionnants (un classique dans le cinéma de Steve McQueen, peuplé de performances d’une intensité rare). On retiendra en particulier Shaun Parkes et Letitia Wright (Black Panther), tous deux spécialement émouvants.



Mangrove, sur ICI TÉLÉ le 16 janvier, à 23 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)