Les clichés déjoués par Le jeu de l’imitation

Sorti en 2014 et se déroulant de 1939 à 1951, Le jeu de l’imitation raconte l’histoire extraordinaire d’Alan Turing, un mathématicien brillantissime qui, dans le plus grand secret, trouvera la clé pour briser les codes de la machine à crypter Enigma, utilisée par l’armée allemande durant la guerre.

À la clé, un rôle en or pour Benedict Cumberbatch et une pluie de récompenses, dont le prix du public du Festival de Toronto et l’Oscar du meilleur scénario pour un film aussi passionnant que populaire, qui redonne au terme divertissement ses lettres de noblesse.

Surtout, il s’agit d’un film qui réussit à contredire deux clichés, pour notre plus grand bonheur… tout en en confirmant un!

Le jeu de l'imitation, de Morten Tyldum Photo : Jack English

Cliché 1 : Les réalisateurs étrangers se cassent les dents en arrivant à Hollywood

On le dit souvent, un réalisateur d’ailleurs arrivant pour tourner son premier film hollywoodien se fait vite rabrouer, étant donné les exigences du système, et ne parvient en général à exprimer ni spécificité ni personnalité dans ce carcan trop formaté. Morten Tyldum, réalisateur norvégien (Headhunters) prouve le contraire avec Le jeu de l’imitation.

Sa réalisation précise, élégante et soignée accompagne avec dynamisme et rythme beaucoup d’allers-retours entre le passé, le présent et le futur de Turing pour nous aider à mieux composer notre propre image de ce héros de l’ombre.

Le jeu de l'imitation, de Morten Tyldum Photo : Jack English

Cliché 2 : Le biofilm est le genre le plus ingrat au monde, et personne ne peut s’en sortir avec les honneurs

Le jeu de l’imitation a-t-il su décrypter les codes mieux que les autres films biographiques? Oui, car s’il réussit à dresser le portrait de cet homme dont l’intelligence a changé la face du monde alors que sa vie personnelle en a pâti, c’est un équilibre presque parfait qu’il trouve entre dimension informative et historique (transformée en suspense prenant) et dimension humaine, riche, complexe et finement abordée.

Plus qu’un biofilm, Le jeu de l’imitation est surtout un film sur les codes : ceux que l’on doit décrypter en temps de guerre, mais aussi ceux que l’on doit apprendre à comprendre pour vivre en groupe.

Le jeu de l'imitation, de Morten Tyldum Photo : Jack English

Cliché 3 : Benedict Cumberbatch est un acteur fascinant

Ce cliché-là, force est de constater qu’il est vrai.

Dans le rôle de ce génie cachant de nombreux secrets, l'acteur est effectivement fascinant, capable de nous faire croire à cette intelligence si particulière en mettant son charisme envoûtant au service d’une réflexion passionnante sur les dilemmes moraux que peuvent causer les décisions prises au nom du bien commun.

Le jeu de l’imitation, sur ICI Télé, le samedi 15 janvier à 0 h 35. La bande-annonce (source: YouTube)