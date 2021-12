Du 1er au 2 janvier: 3 films pour commencer 2022 du bon pied

2022 est là! Tous les espoirs sont permis. Et pour partir du bon pied, voici trois films à voir sur ICI Télé en ces balbutiements de la nouvelle année.

Une scène du film Mal d'amour, mettant en vedette Kumail Nanjiani et Zoe Kazan. Photo : La Presse canadienne/Ho-Sarah Shatz

Samedi 1er : on se laisse parler d’amour

Un jeune comique tombe amoureux d’une jeune étudiante en psychologie. Mais sa famille à lui, d’origine pakistanaise, et sa grave et soudaine maladie à elle leur mettent des bâtons dans les roues. Réalisé par Michael Showalter, Mal d’amour (The Big Sick) n’est pas qu’un film tendre et sensible, drôle et tragique, touchant et plein d’un charme fou. Il raconte aussi la véritable histoire du comédien Kumail Nanjiani et de sa femme, Emily V. Gordon, qui en ont écrit le scénario ensemble.

Une bonne dose de vrai, de l’humour et de la tragédie, un charme absolu : la comédie romantique est aussi complète qu’irrésistible.

Ca sent la coupe de Patrice Sauvé Photo : Les Films Séville Inc.

Samedi 1er : on garde le cap

À la mort de ses parents, Max, qui vit en couple depuis sept ans, a repris leur boutique de cartes de hockey. Mais du jour au lendemain, tout s’écroule : sa blonde le quitte, sa sœur revient dans le portrait sans crier gare et ses amis font ce qu’ils peuvent pour l’aider à reprendre pied.

Adapté du roman éponyme de Matthieu Simard, Ça sent la coupe épouse le rythme d’une saison des Canadiens et offre l’occasion à Louis-José Houde de se démarquer dans un rôle doux-amer qui lui va particulièrement bien.

Timothée Chalamet dans le film « Appelle-moi par ton nom » Photo : Frenesy Film Company

Dimanche 2 : on se laisse dorer sous le soleil d’Italie

D’amour, c’est bien ce dont il est question dans Appelle-moi par ton nom, adulé depuis sa sortie en salle, en 2017. Car durant cet été 1983, dans une sublime villa en Italie, Élio (le délicieux Timothée Chalamet) tombe follement amoureux, comme seuls peuvent l’être les jeunes gens de 17 ans, d’Olivier, un étudiant américain de son père, spécialiste de l’histoire gréco-romaine. Complétant la trilogie sur le désir de Luca Guadagnino (avec Amore et A Bigger Splash) et adapté du premier roman d’André Aciman,

il est, c’est vrai, de ces films-cocons où il fait bon se lover, de ces films-parenthèses qui captent des moments aussi fugaces qu’éphémères, mais déterminants. De ces films qu’il est, au fond, plus que facile d’aimer.

À tous et toutes, une très joyeuse année 2022, pleine de tout ce que vous pouvez attendre d’elle.