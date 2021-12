Du 29 au 31 décembre: des dragons, du rock et Guillermo Del Toro!

Enterrons définitivement l’année 2021 avec trois films qui font régner l’enchantement et le rire.

Dragons, de Dean DeBlois et Chris Sanders Photo : Dreamworks

Mercredi 29 : on bat des ailes

Tant bien que mal, le petit village viking sur l’île de Beurk résiste aux attaques de dragons depuis des siècles. Mais Harold, le fils du chef (doublé au Québec par Xavier Dolan), ne peut se contenter de les subir, et grâce à une de ses inventions, il parvient à blesser un dragon furtif. Or plutôt que de l’achever, il préfère doucement l’apprivoiser, et même le nommer, jusqu’à ce qu’il devienne son ami, un vrai spécialiste des dragons.

Fable épique autant que célébration joyeuse de la différence, Dragons est le genre de film qui donne des ailes. Humour, animation superbe et détaillée, aventures et amitié : le compte est bon!

La forme de l'eau, de Guillermo del Toro Photo : Photo Courtesy of Fox Searchligh

Jeudi 30 : on n’a pas peur des monstres

En 2017, Guillermo Del Toro mettait tout le monde d’accord avec La forme de l’eau, histoire d’amour fantastique entre une femme de ménage muette (Sally Hawkins, parfaite) et une étrange créature aquatique, dans un laboratoire militaro-scientifique en pleine guerre froide.

Cœur qui bat et poésie visuelle de chaque instant, cinéma à l’ancienne qui fait revivre le pouvoir d’enchantement et d’émerveillement du septième art : tout est splendide, mais tout se met surtout au service des émotions, du récit, des personnages. On fond.

L'école du rock, de Richard Linklater Photo : Paramount Pictures

Vendredi 31 : on garde le rythme

Il est persuadé de détenir tous les secrets du rock et n’hésite pas à prendre toute la place pour le faire savoir. Néanmoins, lorsqu’il est viré par son propre groupe et qu’il se retrouve sans moyens, Dewey manigance pour pouvoir devenir prof remplaçant. Devant sa nouvelle classe, sa connaissance du rock et son attitude surprennent… mais finissent par créer l’étincelle. Dans un rôle sur mesure – il a même composé plusieurs des chansons qu’on entend dans le film –, Jack Black fait des merveilles devant des enfants qui débordent de charisme et de talent.

La bonne humeur, le rock et les rires règnent dans L’école du rock; pourquoi s’en plaindrait-on?

Joyeuses fêtes!