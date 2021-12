Du 27 au 29 décembre : tout Trogi, Juste la fin du monde et La vache

Entre le réveillon et le Nouvel An, l’estomac est peut-être fatigué. ICI Télé vient à votre rescousse avec une sélection de films pour mieux se détendre!

1981, de Ricardo Trogi Photo : Alliance Vivafilm

Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 : on regarde dans le rétroviseur

C’est le triplé! Rendez-vous devant 1981, 1987 et 1991, de Ricardo Trogi, pour savourer chaque jour à 19 h 30 une des parties de l’irrésistible autobiographie du cinéaste, en jeune garçon de 11 ans, en adolescent de 17 ans et en étudiant de 21 ans en échange en Italie, toujours interprété par Jean-Carl Boucher.

Humour baveux auquel personne n’échappe (sa famille, ses amis, le Québec, et bien sûr lui-même!), tendresse, sens de l’observation qui fait mouche : le voyage est autant nostalgique que drôle, parfait en somme pour reprendre des forces.

Nathalie Baye et Gaspard Ulliel dans « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/Sons of Manual

Lundi 27 : on se dispute, mais en famille

Gagnant du Grand Prix du Festival de Cannes en 2016, Juste la fin du monde n’est pas qu’un alignement de stars impressionnant (Marion Cotillard, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Gaspard Ulliel) ni même une adaptation réussie d’une pièce de Jean-Luc Lagarce.

Il est aussi un huis clos intense, dans une maison de famille où des retrouvailles sont filmées dans le style vif et vibrant habituel de Xavier Dolan, une émotivité à fleur de peau déclinée dans un crescendo passionnant et un regard unique et puissant sur l’irrépressible besoin d’amour qui nous habite tous et toutes.

La vache, de Mohamed Hamidi Photo : Les films Séville

Mardi 28 : on accompagne un homme et sa vache

Immense succès populaire, La vache, deuxième réalisation de Mohamed Hamidi, a tout pour séduire :

mise en scène tonique et claire, bonne humeur et chaleur humaines indéniables, récit en forme de fable réconciliatrice sans faille, candeur et gentillesse généralisée, interprétation irrésistible de Fatsah Bouyahmed. Tout ça autour de l’histoire toute simple d’un paysan algérien traversant la France à pied avec sa vache pour participer au Salon de l’agriculture à Paris? Oui, tout ça. Voilà qui fait du bien.

Joyeuses fêtes!