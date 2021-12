Du 24 au 26 décembre: Louis Cyr, La vie est belle, Cyrano et les mains d’argent d’Edward

La dinde est au four, les cadeaux déballés, les chants résonnent… Quoi de mieux que quelques films à savourer ensemble, tout le monde collé sur le canapé, pour accompagner ces Fêtes que l’on espère les dernières marquées par la pandémie?

Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Vendredi 24, on soulève des quintaux

Né à Saint-Cyprien-de-Napierville, Louis Cyr immigre aux États-Unis en 1878, où ses talents sont vite remarqués. Car l’homme est une force de la nature, un vrai costaud qui soulèvera des charges de plus en plus lourdes, jusqu’à devenir l’homme le plus fort du monde et ainsi trouver sa place dans la société. Sauveur des recettes des films québécois en salle en 2013, et champion des Jutra (il en a gagné neuf, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur), le film de Daniel Roby (Funkytown) souligne un propos symbolique aussi fort que riche : chaque exploit de Louis Cyr est une revanche de toute la population canadienne-française contre ceux et celles qui l’ont dominée ou méprisée.

Entre Vercingétorix et d’Artagnan, Antoine Bertrand trouve un rôle à sa hauteur, attachant et émouvant, et comprend bien qu’à travers son Louis Cyr, c’est aussi tout un peuple se tenant debout et relevant le menton qui est filmé.

La vie est belle, de Frank Capra Photo : RKO Radio Pictures

Vendredi 24, on pleure toutes les larmes de nos corps

Y a-t-il plus bel exemple de ce grand cinéma hollywoodien classique et romanesque, sensible et humain, que La vie est belle, réalisé par Frank Capra en 1946? Qui peut résister à ce conte moral tendre et humaniste? Comment ne pas se laisser émouvoir par l’histoire de cet homme persuadé que sa vie est ratée, et qui sera sauvé par un ange venu lui montrer ce qu’il adviendrait s’il ne vivait plus?

Entre James Stewart et Donna Reed, on se réveille l’empathie et la bienveillance devant un des films les plus marquants de l’histoire du cinéma américain, tout en constatant que son pouvoir d’émerveillement n’a pas pris une ride.

Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau Photo : Benoît Barbier

Samedi 25, on récite la tirade du nez par cœur

« C’est un cap, c’est une péninsule… » Évidemment, on se rappelle tous et toutes l’héroïque tirade de Cyrano sur son propre nez.

Et il faut bien l’avouer, c’est aussi l’image de Gérard Depardieu en Gascon fier et noble qui vient rapidement en tête. Car en 1990, Jean-Paul Rappeneau signait une adaptation de la pièce d’Edmond Rostand encore aujourd’hui indépassable. Entièrement en alexandrins, sans pourtant qu'une seule scène semble théâtrale, porté par un souffle épique, guerrier et sentimental, Cyrano est un film unique et ambitieux, riche et picaresque, parfait pour se réveiller l’intérieur en cette journée de Noël.

Edward aux mains d'argent, de Tim Burton Photo : 20th Century Fox

Dimanche 26, on sort nos ciseaux

Conte macabre autant que plaidoyer pour la tolérance et l’acceptation de la différence, Edward aux mains d’argent est peut-être le film le plus réussi de l’association phare des années 90 entre Tim Burton et Johnny Depp.

Gothique, oui, le film réussit pourtant à insuffler tendresse et charme au destin si particulier d’Edward, création d’un inventeur fou dont les doigts sont remplacés par des lames et des couteaux, outils qui, en fin de compte, serviront à mieux trancher dans la bêtise humaine.

Joyeuses fêtes.