Du 22 au 23 décembre: bilinguisme canadien, Mel Brooks et La société des poètes disparus

Quelques classiques, réinventés ou non et quelques rires : d’excellents prétextes pour se pelotonner ensemble devant les films d’ICI Télé.

Bon cop, bad cop d'Érik Canuel Photo : Alliance Vivafilm

Mercredi 22 et jeudi 23 : on célèbre notre culture bicéphale!

À 19 h 30, les 22 et 23, ICI Télé propose le doublé Bon cop, bad cop et Bon cop, bad cop 2, la suite réalisée onze ans après le premier, mais toujours propulsée par le duo de choc Patrick Huard, en tête brûlée attachante et baveuse et Colm Feore, tout en élégance pince-sans-rire.

Un policier anglophone ontarien, un autre francophone québécois, de l’action tonique, des gags sentis qui exploitent la bonne vieille confusion identitaire canadienne : la recette est peut-être connue, elle n’en demeure pas moins efficace.

La folle histoire de l'espace, de Mel Brooks Photo : MGM

Mercredi 22 : on se moque de nos classiques!

En 1987, Mel Brooks, qui n’en était pas à sa première folie parodique (Frankenstein Junior, Le shérif est en prison), s’attaquait à un monument : La guerre des étoiles. Évidemment, en une version pour le moins différente où les terribles Spaceballs cherchent à voler tout l’oxygène de la planète Druidia. Mais sur leur chemin se dresseront notamment le capitaine Yop Solo et son fidèle Beurk ainsi que la princesse Vespa. Répliques hilarantes, situations parfaitement loufoques, parodie comme il ne s’en fait plus :

La folle histoire de l’espace est le film parfait pour finir l’année sans trop se prendre au sérieux. Et Dieu sait que nous avons tous et toutes besoin de légèreté.

La société des poètes disparus, de Peter Weir Photo : Disney

Jeudi 23 : on monte sur les bureaux en criant Carpe Diem

Qu’est-ce que l’enseignement? Peut-on apprendre la liberté? Développer son identité, est-ce grandir? Au sein de l’académie de Welton, aussi prestigieuse qu’austère, aux États-Unis, un professeur bouleverse les normes et les conventions, ce à quoi un jeune garçon, nouveau venu timide et réservé, est particulièrement sensible. Scènes cultes inspirées par le propre passage du scénariste dans un collège américain, Robin Williams dans un rôle devenu iconique, loin de ses gesticulations comiques habituelles, mise en scène tonique et romanesque, profondeur et émotion :

La société des poètes disparus, réalisé par Peter Weir en 1990, n’est pas devenu un classique pour rien et le revoir ne peut que le confirmer.

Joyeuses fêtes.