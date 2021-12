Du 20 au 22 décembre: rires gras, plongée en apnée et épée magique!

Le soir des cadeaux, des festins et des rires approche à grands pas. Pour se préparer, on se mitonne un programme cinéma spécial famille.

Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy, d'Adam McKay Photo : Paramount Pictures

Lundi 20 : on rit à gorge déployée (avec les plus grands)

À San Diego, dans les années 70, Ron Burgundy règne sur la télévision locale. Présentateur vedette, il se permet tout, surtout le pire, jusqu’à ce que débarque une jeune femme, ambitieuse et déterminée à prendre sa place. Sous les traits de Will Ferrell – et sous la caméra d’Adam McKay – Burgundy devient une relique hilarante et pleine de mauvais esprit du temps d’avant, celui du machisme à tout crin.

Les gags, vulgaires, féroces et burlesques, de Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy s’enchaînent sans temps morts, les interprètes s’amusent visiblement et les années 70 en prennent pour leur grade, pour notre plus grand plaisir.

Le grand bleu, de Luc Besson Photo : Les films du Loup / Gaumont

Lundi 20 : on rêve de liberté (tous et toutes ensemble)

La mer d’un bleu azur, à perte de vue. Les fonds sous-marins visités grâce à la compétition entretenue depuis l’enfance par deux plongeurs en apnée. Les amours, les amitiés et les dauphins, sur fond de notes inoubliables composées par Eric Serra, et de paysages grecs idylliques.

Oui, Le grand bleu, réalisé par Luc Besson en 1988, et son ode à la liberté et aux grands espaces, est devenu culte, incitant toute une génération à se passionner pour Jacques Mayol, plongeur dont la vie a inspiré le film. L’attrait s’est-il affadi avec le temps? Pas une seconde! Et l’appel à la rêverie, incarné par Jean-Marc Barr et Jean Reno, résonne toujours autant.

Kubo et l'épée magique, de Travis Knight Photo : Les films Séville

Mardi 21 : on se laisse ensorceler (petits et grands)

Les enfants aussi ont droit à la variété!

Hors des chemins tracés par Disney-Pixar, Kubo et l’épée magique, petite merveille inventive et enthousiasmante, invente son propre monde, en marionnettes fluides et dans un Japon ancestral, plein de légendes et de mythes. Un jeune conteur qui invoque par erreur un démon, une vengeance sortie des ténèbres, un samouraï déchu, un instrument musical magique : c’est l’héroïsme et le récit d’initiation que réinvente même Kubo avec grâce, beauté, intelligence et un souffle épique irrésistible. Les marionnettes ont une âme, c’est une évidence.

Joyeuses fêtes!