Du 17 au 19 décembre: des tuques, Gabrielle et une palme d’or!

Pour cette dernière fin de semaine avant les festivités, on se mitonne un programme cinéma riche en émotions.

Cléo la chienne, dans La guerre des tuques 3D Photo : Les films Séville

Vendredi 17 décembre : on garde sa tuque

À 15 h, on renoue avec un classique revampé, La guerre des tuques 3D, tandis qu’à 19 h, c’est à La course des tuques qu’ICI Télé invite les gens, pour un formidable voyage au cœur de leur imaginaire collectif.

Si le premier revisite très joliment le classique Conte pour tous d’André Melançon en animation – émotion et joie comprises –, le second en est la suite, pour renouer avec François-les-lunettes, Sophie et les autres, qui affrontent cette fois le nouveau venu, Zac, lors d’une spectaculaire course de luge! Une journée, deux fois plus de plaisir en famille.

Gabrielle de Louise Archambault Photo : Les Films Séville Inc.

Vendredi 17 décembre : on fête l’amour pour tous et toutes

Dès 23 h 05, on sort ses mouchoirs devant le deuxième film réalisé par Louise Archambault (après son beau et puissant Familia, et avant son émouvant Il pleuvait des oiseaux), Gabrielle. Un film en forme de défi, puisqu’il s’agit d’y raconter l’histoire de Gabrielle – laquelle souffre de diabète et du syndrome de Williams, un handicap mental – et de son amour pour Martin, qui est lui aussi déficient intellectuel et qui chante dans la même chorale qu’elle. Un amour que les adultes conformistes de leur entourage ne veulent pas laisser éclore…

Les pièges étaient nombreux, mais c’est avec spontanéité, naturel et pudeur que Gabrielle les évite tous, comptant sur la présence formidablement attachante de Gabrielle Marion-Rivard, d’Alexandre Landry et de… Robert Charlebois!

Underground, d'Emir Kusturica Photo : 1996-98 AccuSoft Inc., All right

Dimanche 19 décembre : on s’offre une Palme d’or

Retour en 1995 alors qu’Emir Kusturica remportait pour une seconde fois la plus haute récompense du monde du cinéma (il l’avait eue également pour Papa est en voyage d’affaires, en 1985). Impossible de ne pas le voir encore aujourd’hui :

Underground est une œuvre-fleuve, allant de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 90, qui relate les déboires de résistants clandestins cachés dans une cave, à qui l’on ne cesse de mentir.

Osant tant la satire que le symbolisme, tant la magie que la musique, ce film métaphorise avec génie l’état du peuple yougoslave, pris au piège entre guerres et régimes totalitaires. Un classique.

Joyeuses fêtes.