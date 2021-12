Au revoir le bonheur : les Îles en vedette

C’était un tournage très différent de mes précédents, à cause des restrictions, et je suis très fier du film, qui n’en a pas souffert, je pense. Ken Scott

Ils sont quatre frères, aussi différents que faire se peut. Bien sûr, ces différences se révéleront encore davantage lorsque le père mourra et qu’ils devront décider quoi faire de la maison familiale aux Îles-de-la-Madeleine.

Ken Scott (Starbuck) revient au Québec pour un film tourné avec François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille juste après la reprise des activités cinématographiques au pays. « Il y avait beaucoup d’incertitudes et de contraintes, mais il y avait un vrai désir de réussir ce film. Je pense qu’en temps de crise, c’est plus important que jamais qu’on puisse se raconter des histoires, entendre notre voix, celle des Québécois et Québécoises », précise-t-il.

Nous avons rencontré Ken Scott.

Le réalisateur Ken Scott sur le tournage de son film Au revoir le bonheur. Photo : Les films Opale

Après des films en France (L’extraordinaire voyage du fakir) et aux États-Unis (Jet Lag), vous revenez au Québec, et plus particulièrement aux Îles-de-la-Madeleine. Au-delà de la beauté des lieux, quel lien vous unit à ce coin de pays?

Ken Scott : En fait, c’est le hasard qui nous a amenés là. Au départ, on devait tourner en Provence, puis à La Havane, et à cause de la pandémie, on a dû changer les plans. Ça nous prenait un lieu exceptionnel, un peu à l’écart, mystique, et il y a assurément ça aux Îles. C’était compliqué d’aller y tourner, mais à mes yeux, devant les difficultés, il ne faut jamais choisir de solution de compromis, il faut au contraire trouver une solution meilleure encore que ce qui a été abandonné. Les Îles, c’était mieux! Le lieu, les couleurs, l’automne là-bas qui vient épouser parfaitement les thèmes du film, comme le deuil, la mélancolie, la petite nostalgie… Ça fonctionne tellement que c’est dur aujourd’hui d’imaginer que ça ait pu avoir lieu ailleurs.

Je dois dire aussi qu’il y a une petite fierté à se dire que ce lieu exceptionnel, c’est chez nous!

Au revoir le bonheur, de Ken Scott Photo : Les films Opale

Comment est née cette histoire, et a-t-elle été pensée pour vos acteurs?

K.S. : Elle est née de plusieurs désirs. D’abord, celui de parler de la famille. Ensuite, celui de faire une comédie dramatique. Et enfin, celui de parler du bonheur. De là m’est venue l’idée de créer cette famille de quatre frères très différents qui se retrouvent dans la maison familiale après la mort de leur père.

Quant aux acteurs, j’essaie toujours d’écrire sans penser à eux. J’ai l’impression que c’est trop facile d’écrire un texte avec en tête la voix d’acteurs exceptionnels : tout devient bon, et c’est comme tricher un peu.

J’écris donc d’abord une histoire qui fonctionne bien, et ensuite je me demande qui seraient les meilleurs acteurs. Là, j’ai une superbe distribution, certains acteurs avec qui j’avais déjà travaillé, comme Julie Le Breton, Patrice Robitaille et Antoine Bertrand, et d’autres que je découvre, comme Louis Morissette ou François Arnaud. J’ai pris beaucoup de plaisir.

Au revoir le bonheur, de Ken Scott Photo : Les films Opale

La famille est peut-être un des plus grands thèmes du cinéma mondial. Aviez-vous des références, des inspirations à l’écriture?

K.S. : Étrangement, j’avais le cinéma italien entête. Deux réalisateurs en particulier : Ettore Scola, d’abord, qui est le maître du cinéma mélancolique avec des pointes d’humour, comme dans Le bal ou Nous nous sommes tant aimés. Et l’autre grande influence, c’est Le voleur de bicyclette, de Vittorio De Sica, à cause de la façon dont il arrive dans ce film à donner une telle importance à une simple bicyclette. Plus le film avance, plus elle devient un symbole et on comprend pourquoi le jeune garçon doit aller la voler.

Le fait de donner de plus en plus d’importance à un objet, c’est ce que j’ai voulu faire avec cette maison, qui devient une métaphore pour le bonheur.

Au revoir le bonheur, de Ken Scott Photo : Les films Opale

Qu’est-ce que ce film vous a-t-il appris sur votre métier?

K.S. : C’était un tournage très différent de mes précédents, à cause des restrictions, et je suis très fier du film, qui n’en a pas souffert, je pense.

Toutefois, de diriger des acteurs derrière un masque, d’avoir ces contraintes, ça enlevait un peu de plaisir, un peu de chaleur. Ça m’a amené à penser qu’il faut bien profiter des tournages, des moments qu’on a avec les gens, parce que ça peut facilement ne plus être là.

Ça m’a vraiment fait prendre conscience de l’importance de ces liens qu’on tisse quand on fait un projet comme ça. J’espère qu’on pourra revenir rapidement à des conditions plus normales.

Au revoir le bonheur, en salle à compter du 17 décembre. La bande-annonce (source : YouTube)