Du 16 au 17 décembre: Whiplash, de l’amour et vive les femmes!

En à peine deux jours, ICI Télé jette un coup d’œil sur ce que le cinéma peut avoir de plus varié et de plus enrichissant. Pourquoi s’en priver?

Magie au clair de lune, de Woody Allen Photo : Métropole Films Distribution

Jeudi 16 décembre : on reste romantique

À 13 h, on s’offre un petit voyage dans le temps et dans l’espace en visitant la Provence durant les années 20. Sous la caméra de Woody Allen, Colin Firth, Emma Stone et plusieurs autres s’amusent follement avec cette histoire d’illusionniste chargé de prouver qu’une jeune Américaine qui prétend parler avec les esprits n’est qu’une impostrice.

Costumes et décors d’une impeccable élégance; dialogues affreux, sales et méchants; et, en prime, une touchante réflexion sur la mort : la combinaison de Magie au clair de lune est parfaite.

Whiplash, de Damian Chazelle Photo : Daniel McFadden

Jeudi 16 décembre : on garde le rythme

En 2014, Damien Chazelle frappait un grand coup avec son deuxième film, Whiplash (prix du public et du jury au Festival du film Sundance). En son cœur : la relation perverse et tordue qui se noue entre un jeune homme rêvant de devenir le plus grand batteur de jazz de tous les temps et son prof, sadique et contrôlant, qui veut bien l’amener au plus haut, s’il accepte d’en payer le prix.

La passion autorise-t-elle tout? La souffrance est-elle au cœur de la démarche artistique? Les réponses sont données à un rythme infernal dans ce film aussi sauvage que séduisant, aussi frontal que direct. À voir à 23 h 05.

Une scène du film Dilili à Paris qui sort le 21 décembre au Québec Photo : Nord-Ouest Films

Vendredi 17 décembre : on crie vive les femmes!

L’année cinéma 2021 aura été celle de la révélation – enfin! – du talent des cinéastes femmes (l’Oscar, la Palme d’or et le Lion d’or, entre autres, ont été remportés par des femmes). Poursuivons sur cette belle lancée en célébrant, dès 9 h, le génie au féminin grâce à ce très joli film de Michel Ocelot qui, en prime, nous fait voyager dans le Paris de 1900. C’est en effet là qu’une jeune héroïne est embarquée malgré elle au cœur d’un terrible complot antifemmes qui lui fera croiser Louise Michel, Marie Curie et Sarah Bernhardt.

Charmant, Dilili à Paris est aussi pédagogique que poétique, aussi lumineux que plein d’espoir, et on ressort avec émotion de cette lettre d’amour à Paris et à la féminité qu’il écrit.

Joyeuses fêtes!