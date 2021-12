L’archive du mois : Orange mécanique

De l’ultraviolence, de la musique classique, de la drogue, une réhabilitation du jeune criminel par l’œil, un bar à lait, Malcolm McDowell en combinaison blanche et bottes noires… Les images et les thèmes sont restés dans les mémoires.

Car en 1971, Stanley Kubrick signait entre deux autres chefs-d’œuvre (2001, l’odyssée de l’espace et Barry Lindon) un film au propos ultrapuissant, aussi visionnaire que percutant, parfaitement inoubliable.

Orange mécanique, adapté du roman éponyme d’Anthony Burgess, en traumatisa plusieurs lors de sa sortie. Mais des années plus tard, l’onde de choc continue à se faire sentir, tant sa réflexion sur la violence et la jeunesse reste dérangeante. Pour vous en souvenir, nous vous proposons ce retour en 1992, alors que Paul Toutant analysait pour Montréal ce soir l’effet de ce film majeur plus de 20 ans après sa sortie.