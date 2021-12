Du 13 au 15 décembre: Almodovar, Matt Damon et des ours en Sicile

L’année 2021 aura été ce qu’elle a été, et on est probablement nombreuses et nombreux à ne pas être triste de lui dire au revoir! Célébrons donc son départ avec quelques bons films à voir sur ICI Télé durant le temps des Fêtes.

Julieta, de Pedro Almodovar Photo : Métropole Films

Lundi 13 décembre : on fait le plein d’Almodovar

À 13 h, Femmes au bord de la crise de nerfs, et à 15 h, Julieta : ICI Télé nous gâte en programmant coup sur coup deux films géniaux du flamboyant Madrilène. Le premier, réalisé en 1988, l’a fait connaître sur la scène internationale en mêlant avec l’art la poésie, le kitsch, le sentimentalisme et l’onirisme. Le second, réalisé en 2016, adapte Alice Munro pour plonger en plein drame noué autour de ses ingrédients fétiches : la féminité, l’amitié, la disparition et le secret.

On rit, on pleure, on admire; quoi de mieux pour commencer cette programmation spéciale?

La fameuse invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti Photo : Maison 4:3

Mardi 14 décembre : on part à l’aventure en famille

Dès 9 h, rendez-vous avec ce merveilleux film d’animation qui mérite tout l’amour du monde. Poursuite dans les montagnes de Sicile, cohabitation difficile entre le peuple des ours et celui des êtres humains, amour inconditionnel d’un roi ours pour son fils : l’aventure, inspirée du roman de Dino Buzzati (1945), est aussi magique que palpitante.

Lumineux, coloré et écologiste, La fameuse invasion des ours en Sicile est le film idéal pour s’amuser ensemble autant que pour réfléchir à l’idée du pouvoir et se préparer avec entrain aux jours à venir.

L'énigmatique M. Ripley, d'Anthony Minghella Photo : Paramount

Mercredi 15 décembre : on se laisse séduire, à ses risques et périls

À 23 h 05, on plonge dans l’univers enjôleur et machiavélique de L’énigmatique M. Ripley, adapté en 1999 par Anthony Minghella d’un roman de Patricia Highsmith déjà adapté dans Plein soleil en 1960.

Et après Alain Delon, c’est Matt Damon qui hérite du rôle de Tom Ripley, un jeune homme séduisant, prêt à beaucoup de choses pour quelques billets. Sous le soleil chaud de l’Italie, sa morale se dilue encore plus, et on découvre un Matt Damon subtil, plein de finesse et d’ambivalence, cachant sous son sourire plein de dents blanches une âme bien plus complexe qu’il n’y paraissait jusque-là.

Joyeuses fêtes!