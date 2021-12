Dreamgirls: du chant, du cœur et du plaisir

En 2006, Bill Condon faisait vivre un groupe de filles dans le Détroit des années 60, en s’inspirant bien sûr du destin des Supremes, et en comptant sur le talent et le charisme de Beyoncé, Jennifer Hudson et Anika Noni Rose. Rien que ça!

Une formule connue mais efficace

On dit que la musique adoucit les mœurs. Si le sort que réserve le scénario de Dreamgirls à ses héroïnes pourrait en faire douter, il reste que l’adage fonctionne parfaitement pour qui se fera le petit plaisir de regarder cette comédie musicale, dont le dynamisme n’a d’égal que la profondeur.

Oui, la formule en est usée à la corde. De jeunes chanteuses amateurs (les Dreamettes!), douées comme pas deux, se font remarquer dans un concours de chant à Detroit. S’ouvre alors à elles un destin sur scène en couleurs et en-chanté , mais qui, bien sûr, les confrontera à 1001 problèmes. Une ascension rapide, une candeur se brisant sur les écueils du réel, des difficultés surmontées, un état de grâce avant d’autres coups du sort : même les films de sport fonctionnent ainsi, et c’est donc en chaussant ces mêmes confortables pantoufles que l’histoire du cinéma nous a fait si souvent enfiler que l’on pourra se laisser aller à taper du pied en rythme.

La musique, la musique et encore la musique….avec un peu de politique

Bouder son plaisir serait assurément se priver d’une sucrerie en outre beaucoup plus nourrissante qu’elle peut le laisser croire. Entre autres parce que la musique y est centrale et que cela veut bien dire quelque chose. Retraçant sans l’avouer l’histoire bien réelle des Supremes et du Motown, le film avance en effet au rythme de longs numéros musicaux aux couleurs chatoyantes et aux rythmes irrésistibles.

Doo-wop, soul, funk, R’n’B, disco : les jeunes femmes s’époumonent, bras en l’air et hanches qui chaloupent, avec l’enthousiasme et l’entrain de jeunes filles naïves qui ne se doutent même pas que faire exister leur musique, c’est aussi un geste politique.

Car, oui, dans l’Amérique des années 60 et 70 que prend Dreamgirls comme décor (et le film la reconstitue particulièrement bien), chanter cette musique, c’est aussi faire exister une identité afro-américaine que les succès d’Elvis Presley, par exemple, ont quelque peu laissée dans l’ombre. Dreamgirls n’est peut-être pas un film militant comme Black Panther ; le cœur, les sentiments et leurs nombreuses tentacules y prennent une place certaine; mais

voilà pourtant un film qui sait aussi comprendre l’histoire dans ce qu’elle a non seulement de plus tonique, mais aussi de plus contradictoire et de plus sombre.

Des interprètes au sommet

Bien sûr, que ces héroïnes – qui portent au final sur leurs épaules bien plus que leur propre destin personnel – soient interprétées par des chanteuses au meilleur de leur forme (Beyoncé, Jennifer Hudson et Anika Noni Rose), que l’on y découvre un Eddie Murphy en vedette un brin visqueuse, ou que Danny Glover et Jamie Foxx soient aussi de la partie ne font qu’accentuer le sentiment de voir un film beaucoup moins sucré et léger qu’il ne pouvait y paraître.

Oui, vraiment, pourquoi bouder son plaisir?

Dreamgirls, sur ICI Télé samedi 11 décembre, à 1 h 14. La bande-annonce (source : YouTube, uniquement disponible en anglais)