L’année 2021 en 10 films

L’année n’aura pas été évidente pour l’industrie du cinéma. Malgré tout, entre reports et mesures de distanciation, plusieurs films auront réussi à nous rappeler pourquoi le cinéma est capable, même dans le plus sombre, de nous faire battre le cœur à mille à l’heure. Voici le palmarès des 10 meilleurs de 2021.

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson Photo : MGM

1973, vallée de San Fernando. Gary, 15 ans, acteur à l’âme d’entrepreneur, tombe instantanément amoureux d’Alana, 25 ans, qui se cherche. Dans une Californie idéaliste, les deux protagonistes se croisent, et d’autres aussi.

Paul Thomas Anderson (The Master, There Will Be Blood) est-il un génie? Plus les films s’accumulent, plus la tentation de répondre oui est immense. Révélant deux jeunes premiers loin des clichés – Alana Haim et le fils du regretté Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman –, il signe

une fresque californienne amoureuse, superbement mise en musique et en images, aussi fraîche que drôle, aussi douce qu’entêtante.

Spencer, de Pablo Larrain Photo : Entract Films

Après Jackie Kennedy, l’extraordinaire cinéaste chilien Pablo Larrain s’attaque à une autre figure mythique féminine, Lady Di. Filmé comme un film d’horreur atmosphérique et intense, en pleines fêtes de Noël 1991 dans la campagne anglaise, Spencer est une plongée au cœur de l’esprit torturé de la princesse, hantée par un mal-être et figure même de l’oppression féminine.

Un grand film servi par une Kristen Stewart dévouée et habitée.

Adam Driver et Marion Cotillard dans une image tirée du film « Annette ». Photo : CG Cinéma International

Culte, dingue, enfant terrible. Leos Carax aura eu tous les surnoms. Mais avec ce mélo chanté sur le destin d’une cantatrice et d’un humoriste donnant naissance à une petite fille mutique, sur une idée et un scénario des Sparks, il conjugue violence et passion avec la grâce et la puissance d’un maître.

Marion Cotillard n’aura jamais été si émouvante, Adam Driver si physique.

Dune, de Denis Villeneuve Photo : Warner Bros.

Extraordinaire, gigantesque, monumental. Tout cela, Dune l’est. En grand manitou inspiré, Villeneuve orchestre un ballet tantôt épique, tantôt mélancolique, par une mise en scène folle, rapprochant le film d’une œuvre d’art pure, dopée aux réflexions sur notre rapport à l’autre et l’exploitation des ressources naturelles. De quoi susciter l’impatience de voir la suite, prévue pour 2023.

Le film «Titane» est réalisé par Julia Ducournau. Photo : Avec l'autorisation du TIFF

Quelle Palme d’or! Sauvage, sexy, proche de l’hallucination. Pour son deuxième film, Julia Ducournau est épatante d’inventivité et d’assurance. Citant Cronenberg, Tarantino, De Palma, elle crée un univers complètement barré (une danseuse tombe enceinte d’une Cadillac!), porté par une actrice intense et habitée (formidable Agathe Rousselle), mais dont l’originalité frondeuse suscite nos passions.

Dehors, Serge, Dehors, de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe Photo : Cheval Films

Après l’extraordinaire Manoir, les deux cinéastes signent un film bouleversant sur les personnes aidantes naturelles (la femme et les voisins de Serge Thériault, reclus chez lui depuis plusieurs années) et la prison de la dépression, faisant œuvre de bienveillance et d’empathie, aussi tragique qu’elle est lumineuse. Un film dont le cœur bat fort et qui reste en mémoire longtemps.

Nomadland, de Chloé Zhao Photo : Searchlight

Elle a tout raflé : Oscar, Lion d’or, Golden Globes… Et comment ne pas le comprendre? Dans le sillage de son merveilleux Cowboy, Chloé Zao dessine tout en délicatesse et en grâce le destin d’une sexagénaire (Frances McDormand, épatante) qui découvre la vie de nomade, dans l’Ouest américain.

Entre espoir d’une vie plus libre et constat désenchanté sur les conséquences humaines de la crise économique, Nomadland est de ces films qui s’inscrivent dans les mémoires.

La nuit des rois, de Philippe Lacôte Photo : Périphéria

Coproduit par le Canada, cette plongée dans une prison surpeuplée d’Abidjan mêle oralité, réalisme magique et tragédie grecque. Mais au-delà même de son récit passionnant et célébrant la force des histoires, le film, aussi réussi que surprenant, tient assurément par la force de sa mise en scène. Tout particulièrement par sa direction photo veloutée, chaude, qui transforme l’intérieur de cette prison en un espace hors du temps, mais jamais déconnecté du réel. Un tour de force.

Passing, de Rebecca Hall Photo : Netflix

Dans les années 20, à New York, une jeune femme afro-américaine retrouve par hasard une vieille amie qui vit sa vie en se faisant passer pour blanche. Cette première réalisation de l’actrice Rebecca Hall n’a pas que l’intelligence de déployer un récit multidimensionnel et franc, il le fait aussi avec

une sensibilité et un calme rares, porté par une mise en scène en noir et blanc d’une élégance et d’une richesse folles.

Chers camarades!, d'Andrey Konchalovsky Photo : EyeSteel Films

En 1962, une révolte d’ouvriers à Novotcherkassk est réprimée brutalement par le régime, faisant 26 morts et 87 blessés. Partant du point de vue d’une agente du parti, staliniste convaincue, partisane de la ligne dure et dont la fille approuve le soulèvement populaire, Kontchalovski revient dans ce film dur et renoirien sur une partie de l’histoire soviétique que beaucoup auraient voulu taire, dans

un crescendo dramatique implacable et par une mise en scène en noir et blanc aussi tragique qu’humaniste.

Bon cinéma à tous et toutes.