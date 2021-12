Cœur vaillant (Braveheart) : du cœur à l’ouvrage

Avant que Mel Gibson n’occupe l’espace médiatique pour de fort mauvaises raisons, l’acteur-réalisateur signait en 1995 un film qui allait passer à l’histoire : Cœur vaillant (Braveheart), lauréat de cinq Oscar (dont ceux des meilleurs film et réalisateur).

Impossible à nier, le portrait que fait le film de Sir William Wallace, guerrier écossais du 13esiècle qui lutta pour l’indépendance de son pays, a toujours ce souffle unique et spectaculaire qui emporte tout sur son passage.

Mais le film cache aussi quelques secrets.

Coeur vaillant, de Mel Gibson Photo : Paramount Pictures

De lointaines origines

Si le film dépeint avec une modernité certaine le combat de Wallace, il tire ses origines d’un long– plus de 12 000 lignes – poème épique et biographique du 15e siècle, adapté pour le cinéma par Randall Wallace, dont c’était alors le premier scénario. Wallace, au nom prédestiné, écrira par la suite ceux de Pearl Harbor et de We Were Soldiers qu’il réalisait également, avec Mel Gibson dans le rôle-titre. La loyauté, au-delà des mots.

Coeur vaillant, de Mel Gibson Photo : Paramount Pictures

Mel Gibson, un deuxième choix

Mel Gibson portait le souhait de plonger dans cette aventure depuis longtemps. Mais, comm etoujours, dans le merveilleux monde du cinéma, le financement et d’autres péripéties n’ont cessé de repousser le projet. Parmi elles, le choix d’un réalisateur pour piloter le film aux ambitions colossales fut épineux. Producteur, Mel Gibson souhaitait que Terry Gilliam s’en occupe mais, devant son refus, il s’engagea à le réaliser lui-même. Une fois cette étape franchie, Gibson souhaitait que Wallace soit joué par le jeune Jason Patrick (dont l’âge correspondait plus à celui du personnage), puis par Brad Pitt, mais la Paramount refusa, arguant que ses millions ne financeraient qu’un film porté par une vedette… Gibson lui-même!

Un choix judicieux finalement tant l’acteur trouva dans Wallace un personnage à la mesure de son intensité.

Coeur vaillant, de Mel Gibson Photo : Paramount Pictures

L’armée en renfort

Tourné principalement en Écosse, Cœur vaillant a aussi profité des paysages de l’Irlande pour tourner quelques scènes grandioses de bataille. Or, de telles scènes demandent un nombre conséquent d’hommes dans les rangs des combattants pour gagner en ampleur. Pas de problème, l’armée irlandaise a proposé ses réservistes qui sont donc devenus figurants pour jouer les bataillons… des deux armées.

Coeur vaillant, de Mel Gibson Photo : Paramount Pictures

Des critiques historiques

Dès la sortie du film en salle, en 1995, les critiques ne manquent pas de pointer les nombreuses inexactitudes historiques du récit (en particulier la romance de Wallace avec la princesse française Isabelle, jouée par Sophie Marceau, mais aussi le fait de porter des kilts!), plus centré sur de sanglantes batailles et une certaine exaltation de la virilité combattante.

Au point qu’en 2009, The Times le place au deuxième rang des films les plus inexacts de l’histoire du cinéma! Une broutille puisque en 1996 les autorités écossaises estimaient que, grâce au film, les revenus touristiques avaient flirté avec les 15millions de livres, et qu’un nombre accru de tournages internationaux s’étaient tenus dans le pays. Une immense statue de Mel Gibson en Wallace a même été construite en 1996 à proximité de Stirling, en Écosse (honnie par les habitants, elle a été retirée en 2008). À quelque chose, malheur est donc bel et bien bon…

Coeur vaillant, de Mel Gibson Photo : Paramount Pictures

Une suite oubliée

Cœur vaillant a tant marqué les esprits qu’on peut se dire qu’il se suffisait à lui-même (quoique Mel Gibson avouait en 2016 qu’il existait une version de quatre heures du film qui ne demanderait que quelques dollars de plus pour être finalisée…).

Mais devant le succès, combien de producteurs estiment à tort que la vache a encore du lait à donner?

En 2019, Richard Gray réalisait donc la suite de Cœur vaillant, centrée autour du personnage de Robert Bruce (Robert the Bruce), un flop monumental.

Cœur vaillant, sur ICI Télé, le 5 décembre, à 23 h 30. La bande-annonce (source : YouTube)