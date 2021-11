Les loups, de Sophie Deraspe, en quelques pages

Élie, une jeune étudiante en lettres, débarque apparemment comme un cheveu sur la soupe sur une île de l’Atlantique Nord. Le climat est rude, les hommes, taiseux, les femmes, méfiantes. Et Élie sera bientôt forcée d’avouer les vraies raisons de sa visite.

Les loups, de Sophie Deraspe Photo : Les films Séville

Après Rechercher Victor Pellerin et Les signes vitaux, et avant son remarqué Antigone, la cinéaste Sophie Deraspe a inventé l’univers des Loups et a encore une fois mis sa sensibilité jamais dénuée de force au service d’un récit révélant toute la brutalité sauvage des îles de la Madeleine (où elle tournait déjà en 1998 son tout premier court-métrage, Moi, la mer, elle est belle) et les interprétations aussi charismatiques qu’habitées d’Evelyne Brochu et de Louise Portal.

Pour nous, elle a bien voulu choisir et commenter son extrait préféré du scénario des Loups.

« Cet extrait, en tout début de scénario, c’est la présentation du personnage principal de ce film, soit la nature, puissante, nourricière, éblouissante tout autant que menaçante, avec sa communauté de femmes et d’hommes qui en font partie au même titre que les animaux et les éléments qui la composent.

Lorsque je me suis présentée à Paris devant le comité du Centre nationa ldu cinéma (le film est une coproduction avec la France), on m’a posé la question suivante, d’un air quelque peu dubitatif : « Mais comment pensez-vous pouvoir filmer cette nature que vous écrivez si joliment dans le scénario? » Voici ce que j’avais répondu :

"Effectivement, je ne peux diriger la nature, et elle ne m’offrira pas exactement ce que j’ai écrit, mais si je me mets à l’écoute, si je mets mon équipe à disposition, je sais qu’elle m’offrira encore mieux que ce que j’ai écrit."

Fait qui retient l’attention de quiconque s’intéresse à la fabrication d’un film, l’ordre des scènes, et donc la séquence d’ouverture, a été changé au montage. Il en va ainsi de la création qui se poursuit après le tournage. Parfois, j’ai envie de me remettre à cette deuxième écriture et ainsi remonter Les loups sous un prisme différent… »

Les loups, sur ICI Télé vendredi 3 décembre, à 1 h 19.

La bande-annonce (source : YouTube)